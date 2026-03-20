BTS rompe el internet con ARIRANG, su nuevo disco de estudio: TODO lo que debes de saber de este comeback y su significado

Por fin después de casi 6 años de espera pudimos escuchar ARIRANG, el tan esperado nuevo disco de estudio de BTS, con el cual su comeback se ha hecho completamente oficial y el ARMY no puede estar más feliz de este regreso el cuál apunta a ser uno de los mejores del año.

Estas 14 canciones de ARIRANG han roto el internet una vez más, donde tras varios años de espera, el trono de los reyes del K-Pop ha regresado a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook (si es que alguna vez dejó de ser de ellos), eclipsando la industria de la música una vez más.

¿Qué fue lo mejor del nuevo disco de BTS?

Hablar de un punto específico de este comeback es difícil de describir, pues tenemos qué definir por dónde empezar… Si hay algo que tenemos qué reconocer es que ARIRANG ha llegado con una nueva era musical; pues no es que BTS se desprenda de lo que ya ha sido, sino de aprender a reconocer un antes y después.

Una vez que entendimos que esto es una nueva etapa, hay que destacar la madurez que esta agrupación ha ganado con el paso de los años y es que 6 años no son poca cosa, donde cada uno de los integrantes se ha dedicado a su crecimiento tanto personal como profesional y artístico, algo que se ha reflejado en cada letra, sonido y ritmo de ARIRANG.

Dentro de este disco podemos encontrar un concepto que puede ser definido como el pasado, presente y el futuro, mismo con el que han conectado con su ARMY de todo el mundo, a quienes han llevado su cultura y sus sueños dentro de la música.

¿Cuáles son las mejores canciones de ARIRANG?

Esta pregunta es bastante difícil de responder pues cada fan tendrá una corriente favorita distinta y elegir entre una es imposible, pues aunque todo este disco forma parte de un concepto, estas canciones también contrastan entre ellas, siendo una totalmente distinta a la otra pero sin perder la identidad de este nuevo trabajo.

Tracklist de ARIRANG:

Body to Body Hooligan Aliens FYA 2.0 No. 29 SWIM Merry Go Round NORMAL Like Animals They Don’t Know ‘Bout Us One More Night Please Into the Sun

Por ahora, el primer track que ha tenido un video oficial es SWIM, por lo que se espera que el eje de esta nueva era se desarrolle sobre esta temática.