ARIRANG de BTS: Ver EN VIVO y GRATIS el lanzamiento del disco HOY jueves 19 de marzo de 2026; lista de canciones y cuenta regresiva del nuevo album en Spotify y Apple Music

La espera para todos los ARMYS ha terminado ya que este jueves 19 de marzo la exitosa banda surcoreana BTS integrada por RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jungkook lanzará su nuevo álbum musical "ARIRANG", el cuál estará disponible en México a partir de las 10:00 pm (Hora centro de la Ciudad de México) en plataformas como Spotify y Apple Music. Te presentamos un Live Blog con todos los detalles actualizados sobre este lanzamiento musical tan esperado no solo en Corea del Sur sino en todo el mundo.

¿A qué hora sale ARIRANG de BTS? Estos son los Horarios por país

ARIRANG de BTS se estrena oficialmente en Corea del Sur este viernes 20 de marzo. Sin embargo, en México y otros países de LATAM estará disponible este jueves 19 de marzo. Estos son todos los horarios de estreno.

Países en los que se estrenará a las 10: 00 pm el 19 de marzo: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica

Países en los que se estrenará a las 11: 00 pm el 19 de marzo: Perú, Colombia, Panamá, Ecuador, Venezuela

Países en los que se estrenará a las 12: 00 am el 20 de marzo: Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico

Países en los que se estrenará a la 1: 00 am el 20 de marzo: Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay



¿Cómo escuchar ARIRANG de BTS en Spotify y Apple Music?

A través de las plataformas de Spotify y Apple Music podrás escuchar ARIRANG, el nuevo álbum de BTS. Para acceder a las plataformas deberás contar con un perfil y una suscripción pagada. Una vez que la tengas deberás colocar en el buscador la palabra "BTS" lo que te llevará al perfil de la banda y ahí podrás disfrutar de todo el álbum y las canciones que contiene.