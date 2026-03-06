10 canciones de k-pop para agregar a tu playlist perfecta de primavera 2026

El género musical de K-pop ha revolucionado el mundo, por lo que existen millones de canciones para cada época del año y la primavera no es la excepción. Te recomendamos 10 temas que seguramente te harán sentir en la vibra de la naturaleza, así que no olvides agregarlas a tu playlist para escucharlas en cualquier momento.

Canciones de K-pop con vibra de primavera

Spring Day - BTS: Este tema musical es uno de los más famosos de la banda de Kpop y la letra habla sobre amor y de extrañar a una persona, mientras se espera a que llegue la primavera.

Hello, Sunset - Red Velvet: Si quieres pasar una tarde tranquila pero con música de la temporada, esta canción es ideal, pues la vibra es totalmente de amor y naturaleza.

Butterflies - Red Velvet: Otro tema de la agrupación para bailar y sentir la energía por el cuerpo. La letra de la canción gira en torno a mariposas, flores y amor.

Our Garden - WJSN: Si eres fan del kpop y de la buena música, seguramente esta canción te encantará; un poco de la letra: "Pequeñas flores corren hacia mí y besan mis mejillas".

Spring Love - Eric Nam: Tal como el nombre lo dice, la historia de esta canción va en torno a un amor de primavera, la cual describe los sentimientos al estar enamorado (a).

Bom Bom Bom - Roy Kim: ¡La primavera ha llegado! Si quieres sentir la energía de la temporada agrega esta canción a tu playlist, seguramente el tema te recordará a alguien especial.

Attention - NewJeans: Este tema musical es para escuchar en cualquier lugar, pues te hará sentir con energía. La letra describe a alguien que quiere conocer a una persona y tiene intriga por saber más de su vida.

Let's Meet In Spring - Han All: Si te encuentras en la espera de alguien en esta primavera, esta canción es perfecta para que la tengas en tu playlist, habla de reencontrase con alguien especial.

What the spring? -10 CM: Tal vez no estás pasando la mejor temporada de primavera, pero este tema te puede ayudar a sentirte mucho mejor.

Spring Memories - N. Flying: ¿Enamorado? Seguramente esta canción te recordará a una persona especial. No dudes en que es una de las mejores opciones para tu playlist de kpop en primavera.

¿Por qué la música te puede hacer sentir mejor?

La música es buena para cualquier momento, si estás triste, enojado, enamorado o feliz y tiene grandes repercusiones en tu estado de ánimo, ya que influye directamente en tu cerebro, por lo que puede generar diversas emociones.

Si quieres sentirte bieny mejorar tu estado de ánimo en esta primavera, no dudes en que la música K-Pop te ayudará, pues la mayoría del género musical está diseñado para estimular el cerebro y llenarte de energía positiva, además que los temas son muy pegajosos.