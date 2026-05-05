¿Vas al concierto de BTS en CDMX? Aprende el fanchant y grita como un verdadero ARMY desde el primer segundo

Estamos a días de que BTS llegue a la Ciudad de México para presentar sus tres conciertos que forman parte de su gira Arirang World Tour 2026, por lo que la emoción crece entre las ARMY que lograron conseguir boletos y entre esta emoción están las ganas de empezar a calentar garganta para impresionar a la banda surcoreana con el famoso “fanchant”.

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Si aún no sabes realmente qué es el fanchant, cómo se pronuncia, o cuándo debe de utilizarse quédate aquí que te lo explicamos de la manera más sencilla para que llegues segura y con toda la actitud al concierto de BTS.

¿Qué es el fanchant?

El fanchant es aquel canto o guía oficial que pronuncian los fans para acompañar a sus artistas durante las canciones que interpretan en los conciertos, en el caso de ARMY se ha revelado que el sincronizar y corear los nombres de los integrantes y terminar con el nombre de la agrupación es señal de apoyo, respeto, cariño y conexión con el grupo.

Debido a la entrega que han realizado fans y ARMY, los propios integrantes de BTS han reconocido que el fanchant es una de las experiencias más emotivas sobre el escenario.

¿Cómo cantar el fanchant de BTS y cómo se pronuncia?

Debido a las altas expectativas que tienen los 7 integrantes de k-pop sobre su paso por México te recomendamos que practiques y llegues armada con el fanchant para que lo puedas pronunciar con seguridad y todas tus fuerzas, a continuación te dejamos el orden en que debes decirlo, así como su pronunciación.

En este listado te dejamos el nombre artístico y después su nombre verdadero y su pronunciación.



RM - Kim Namjoon - se pronuncia - Kim Nam-yun

Jim - Kim Seokjin - se pronuncia - Kim Sok-yin

Suga - Min Yoongi - se pronuncia - Min Yon-gi

J-Hope - Jung Hoseok - se pronuncia - Yong Jo-sok

Jimin - Park Jimin - se pronuncia - Park Yi-min

V - Kim Taehyung - se pronuncia - Kim Te-jun

Jungkook - Jeon Jungkook - se pronuncia - Chon Yon-guk

BTS!



¿Cuándo se hace el fanchant de BTS?

A través de distintos videos que se han viralizado en internet varias ARMYS han señalado cúando debe de realizarse el fanchant ya que con su nuevo álbum se debe de conocer cuando entrar, aquí te dejamos algunos temas donde aparentemente se va a pununciar el nombre de los 7 integrantes.



Body to body - desde el segundo 10

- desde el segundo 10 Holligan - desde el segundo 7

- desde el segundo 7 FYA - desde el segundo 7

- desde el segundo 7 N29 - desde el segundo 3

- desde el segundo 3 Normal - desde que inicia la canción



Cabe recordar que durante la visita de J-Hope en el Palacio de los Deportes en 2025 se realizó el fanchant, el cual dejó impresionado al artista, por lo que desde ahí se dice que le agarro mucho cariño a México, por lo que este año se busca superar esa experiencia con los 7 integrantes, recuerda que no se trata de gritar sino de hacerlo con ritmo firme y enérgico y sonar en una sola voz.