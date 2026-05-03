¡Arranca la cuenta regresiva! Difunden imágenes del montaje del escenario de BTS en el Estadio GNP

A través de redes sociales fans de BTS han comenzado con ansias la cuenta regresiva para ver a la banda surcoreana en la Ciudad de México, pues se han virañizado en redes sociales varias imágenes donde se ve que ya comenzó a montarse el escenario que recibirá a Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook como parte de su gira Arirang World Tour 2026 por Latinoamérica.

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De acuerdo con información previa sobre el concierto, BTS presentará su show ante más de 60 mil personas en un escenario 360, el cual ya comienza a construirse, aunque no ha sido confirmado oficialmente por la producción, sin embargo, este tipo de trabajo forma parte del proceso logístico previo a eventos de gran escala.

¿Qué es el escenario 360?

Tras anunciarse el regreso de BTs a los escenarios tras casi 4 años en pausa debido a que tuvieron que cumplir con proyectos personales se informó que la agrupación llegarían a varias ciudades del mundo con un show único, así como un escenario 360, el cual promete dejar una experiencia inolvidable entre ARMY.

El escenario 360 es una propuesta con la que llegan los intérpretes de “Dynamite” la cual se coloca la plataforma principal en medio del estadio, permitiendo visibilidad desde todos los ángulos y una experiencia más cercana entre artistas y público. Este formato incluye pasarelas y múltiples puntos de interacción con los fans. Además, contarán con unas pantallas gigantes las cuales permitirán ver cada reacción de los integrantes y el público podrá disfrutar de manera completa.

¿Cuándo son los conciertos de BTS en México?

Coma parte de su gira Arirang World Tour 2026, BTS presentará tres fechas en México las cuales serán este 7,9 y 10 de mayo 2026 en el Estadio GNP en la Ciudad de México, se tiene previsto que el show de inicio a las 20:00 horas, por lo que se recomienda llegar al recinto con antelación.