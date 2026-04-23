¿Cómo salió seco el idol de K-pop Ten? El líquido Novec que impactó en su último concierto

En las últimas horas el K-pop ha vuelto a ser tendencia y en esta ocasión lo hace gracias un espectáculo que sorprendió a más de uno pues el idol de K-pop, Ten, salió completamente seco tras sumergirse en un líquido especial conocido como Novec: ¿Pero que es este liquido y como funciona?

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¿Qué es el líquido Novec utilizado por el idol de K-pop, Ten?

El curioso líquido Novec 1230 (o fluido 3M™ Novec™ 1230) es un agente extintor. Este producto es incoloro e inodoro el cual tiene la propiedad de almacenarse como líquido a pesar de que se descarga como gas. Esta tecnología es utilizada como para apagar incendios sin la necesidad de dañar equipos electrónicos, además se ha mencionado que no deja residuos, ni daña la capa de ozono.

¿Por qué el Novec no moja?

Datos pertenecientes al Novec 1230, señalan que el producto no moja, pues es un compuesto fluorado que mantiene tensión superficial extremadamente baja, lo que impide que se pueda adherir a superficies como la piel, los objetos y la ropa, pues al realizar contacto este resbala de manera inmediata.

Otro dato interesante sobre esta tecnología es que el Novec 1230 se evapora hasta 50 veces más rápido que el agua, lo que le permite desaparecer sin dejar ningún rastro de humedad.