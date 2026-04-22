5 películas que tienes que ver el Día del Niño y de la Niña si te gustó K-Pop Demon Hunter

En los últimos meses K-Pop Demon Hunter ha sido un fenómeno dentro de la industria del entretenimiento dejando abierta la puerta a un género que se ha vuelto fundamental para todas las generaciones y ahora por ello te presentamos 5 películas que tienes que ver esté Dia del Niño 2026 si te gusto los guerreros de K-pop.

Ahora lee: Día del Niño 2026: 5 Ideas de regalos sin pantallas para estimular la creatividad

5 Películas imperdibles que tienes que ver si te gusto K-Pop Demon Hunter

Las guerreras K-pop (K-Pop Demon Hunters) es un filme de origen Estadounidense de animación enfocado en la fantasía urbana, la acción y la música, la cual comparte universo con grandes creaciones de entretenimiento de anime.

Nimona (2023). Dirigida por Nick Bruno y Troy Quane:

Esta trata la trama de un caballero que es incriminado por un crimen que no ha cometido, y la única persona que puede ayudarle a demostrar su inocencia es Nimona, una pequeña adolescente que cambia de forma y que en un giro del destino podría ser el monstruo al que ha jurado matar.

Belle (2021). Dirigida por Mamoru Hosoda:

Esta es una película de animación japonesa que sigue la trama de Suzu, una adolescente tímida que encuentra su talento y voz como talentosa cantante virtual (“Belle” en “U”). Su presencia dentro de un inmenso mundo virtual involucra una misteriosa criatura conocida como “El Dragon”.

Spider-Man: Un nuevo universo (2018). Dirigida por Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman:

Este filme sigue las hazañas del adolescente Miles Morales, quien toma el rol de Spider-Man en una de las distintas dimensiones tras adquirir sus poderes, con los que tendrá que enfrentarse en universo a una serie de amenazas creadas por Kingpin.

Turning Red (2022). Dirigida por Domee Shi:

El filme RED en español, presenta la historia de una adolescente que se transforma físicamente en un panda rojo gigante al no controlar sus emociones, esta extraña condición se debe a una extraña herencia familiar. La trama sigue a la joven mientras enfrenta los cambios tanto físicos como sociales que enfrenta.

Jentry Chau contra el inframundo (2024). Dirigida por Jackie Cole, Alexandria Kwan y Hyun Joo ity:

La historia sigue las aventuras de Jentry Chau, una adolescente chino-estadounidense que vive dentro de un pequeño pueblo de Texas quien descubre sus poderes ocultos para enfrentar una amenaza demoníaca.

En la última década la animación ha encontrado un gran nicho dentro del gusto de los fans, consolidándose hoy en día como uno de los productos más consumidos por todas las generaciones, por lo que estos títulos se presentan como una opción ideal para ampliar tu gusto por este género si eres fan de K-Pop Demon Hunters.