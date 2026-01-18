Monsta X en México: precio y fecha de venta de boletos para el concierto

MONSTA X confirmó su esperado regreso a nuestro país y cada día está más cerca de reencontrarse con sus fans mexicano. Este concierto marcará un momento especial tanto para la banda como para su fandom, MONBEBE, por eso en las últimas horas se ha revelado el día de venta y costo de boletos que tendrá este evento.

El grupo se presentará el 4 de junio de 2026 en el Auditorio Nacional como parte de su gira internacional 2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS] luego de años de espera sin presentaciones en territorio mexicano.

¿Cuándo es la venta de boletos para ver a Monsta X en el Auditorio Nacional?

La venta de boletos dará inicio el viernes 30 de enero a las 11:00 horas a través de la boletera oficial, tanto en su plataforma en línea como en todos sus puntos de venta autorizados. Además, los boletos podrán adquirirse en las taquillas del recinto sin cargos por servicio.

Los precios varían según la zona, con opciones que van desde localidades accesibles de mil 290 pesos hasta paquetes VIP con beneficios exclusivos de hasta once mil 990 pesos mexicanos, estos precios no incluyen el cargo de servicio.

¿Por qué es tan esperado el concierto de Monsta X en México?

El regreso de Monsta X a México es uno de los más esperados del 2026 debido a la estrecha relación que el grupo ha construido con el público mexicano desde su primera visita en 2017. En presentaciones anteriores, la respuesta de los fans se caracterizó por recintos llenos, euforia constante y una conexión genuina entre artistas y audiencia.

Su ausencia durante varios años incrementó la expectativa, por lo que este reencuentro se percibe como un evento especial dentro de la agenda del K-pop en Latinoamérica, reafirmando a México como una de sus plazas más importantes en la región.

¿Quién es Monsta X y quiénes lo integran?

En 2015 Starship Entertainment formó a la grupación Monsta X que desde un rpincipio fue reconocido por su potente estilo musical que combina hip-hop, EDM y pop, así como por sus presentaciones intensas y su propuesta visual sólida.

Actualmente, el grupo está integrado por Shownu, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon y Joohoney, quienes han llevado el nombre de Monsta X a escenarios internacionales, consolidándose como una de las agrupaciones más influyentes de su generación.