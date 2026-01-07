“Monsta X” llegará a México: Fechas y lugar donde se presentará la banda de K-pop

Para los fans del K-pop , este 2026 los está consintiendo con buenas noticias de estrenos y giras importantes, una de ellas es la de la agrupación Monsta X, quien presentará MONSTA X WORLD TOUR: The X: Nexus, en distintas partes del mundo y Latinoamérica incluyendo México.

¡Sí, como lo acabas de leer!... Monsta X pisará tierra azteca el próximo mes de junio, la banda surcoreana abrió dos fechas, una en la Ciudad de México y otra en Monterrey. Los conciertos están programados para el 4 de junio de 2026 en el Auditorio Nacional de CDMX y el 6 de junio de 2026 en el Escenario GNP Seguros de Monterrey.

Si eres parte de “MONBEBE”, el nombre con el que se conoce a su fandom, recuerda estar al pendiente de las fechas de venta de los boletos, ya que por el momento, Ninshi Entertainment, empresa encargada de traer a Monsta X a México , no ha revelado fechas y costos para comprar los boletos.

La gira programada en latinoamericana también abarcará shows en Brasil y Chile.

¿Quién es Monsta X?

Monsta X es una boyband de K-pop formada en 2015 por la agencia Starship Entertainment, aunque ha tenido varios miembros, este 2026 el grupo se presentará principalmente con: Shownu, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon y Joohoney. El integrante I.M, conocido por ser el maknae (el más joven), no participará en esta gira debido a su servicio militar obligatorio .

La agrupación se ha destacado por su estilo de rap contundente y concepto visual intenso que mezcla hip-hop, EDM y pop. La agrupación se ha consolidado como uno de los actos más influyentes de la tercera generación del K-pop, con giras internacionales y colaboraciones con artistas globales.

¿Por qué es tan relevante la visita de Monsta X a México?

La relación entre Monsta X y México no es nueva, en 2017, el grupo debutó en tierras mexicanas durante su primera gira mundial “The First World Tour: Beautiful”, donde ofrecieron un concierto en la Ciudad de México.

Después, regresaron en 2018 con el World Tour: The Connect, incluyendo una parada en Monterrey, y nuevamente en 2019 con su gira We Are Here World Tour, en donde presentaron un show en el Teatro Metropólitan de CDMX.. Desde 2017 todas sus presentaciones han tenido una respuesta favorable del público, por lo que se espera que esta nueva visita no sea la excepción.