Luto en el K-Pop: Muere una prometedora cantante, así la despidieron sus compañeras en redes sociales

Hace unas horas se confirmó la muerte de unas de las estrellas del K-Pop más destacadas, pues la cantante Mirae de 31 años, conocida por haber formado parte de la agrupación femenina de Swalla, dejando así un gran vacío dentro de sus seguidores.

En redes comenzaron a circular fotos de una presunta ceremonia en su honor, por lo que su compañera de Swalla, Hana confirmó la triste noticia que está impactando al mundo del K-Pop de todo el mundo, pues ganaron gran popularidad por allá del 2020.

¿Qué pasó con la cantante de K-Pop Mirae?

De momento se desconocen las causas de su muerte, lo que ha despertado gran intriga dentro de sus seguidores, aunque su amiga y compañera Hana con quien estuvo por más de 10 años la despidió con un emotivo mensaje:

“Yo y mi compañero de equipo por más de 10 años, mi compañera de cuarto, la futura hermana mayor, @_wendyy121. La más femenina y adorable del mundo. Me voy en un viaje muy, muy largo.

Normalmente a mi hermana le gusta ser elegante y bonita, porque yo era un amante del placer poético. Estoy muy feliz de ver el comienzo del nuevo viaje de mi hermana, espero que sea bonito y muy poético.

Es también en lugar de sólo llenarse de tristeza, incluso si lo piensas un par de veces. Estoy escribiendo un post con el obituario con la esperanza de que esté lleno de recuerdos agradables y el calor de muchas personas”.

Esta triste noticia ha conmovido al mundo del K-Pop, donde si bien, muchos disfrutamos tanto de la cultura que ofrece el Hallyu, hay fans que aseguran que la presión dentro de esa industria también es muy grande, aunque los motivos de la causa de muerte se mantienen reservados.

¿Qué pasó con el grupo de K-Pop Swalla?

Swalla fue un grupo de K-Pop por parte de Monster Company, estaban conformadas por Hana, Mirae, Rumi y Yena, aunque su debut no se pudo concretar a finales del año 2019 y 2020 cuando comenzaban a despegar, pero su actividad dentro del arte no paró ahí.

Aún así logró reunir un buen fandom por todo el mundo, mismo que este día se han conmovido con la partida de Mirae.

