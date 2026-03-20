¿JENNIE estará en el Corona Capital 2026? Esto es lo que se sabe sobre su posible visita siendo la primera solista de K-Pop encabezando un festival en México

En las últimas horas se ha hecho tendencia el hashtag #JENNIEEnElCorona, el cuál hace referencia a la artista del K-Pop de 30 años para que forme parte de la próxima edición del Corona Capital, uno de los festivales más representativos de todo México, lo que ha ilusionado a miles de fans.

Si bien, el Corona Capital 2026 aún no da señales sobre lo que podrá ser su cartel de este año, los fans de JENNIE y BLACKPINK han comenzado a movilizarse con el fin de ver a la estrella del K-Pop figurar dentro de las letras grandes del festival en una escena musical que ciertamente no tiene un evento para este genero y que cada vez gana mayor terreno en nuestro país.

🇲🇽 ¡JENNIE podría ser la primer solista femenina de Kpop en asistir a un festival en México! 🇲🇽



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📆 19 y 20 de Marzo

⏰ 6PM (horario central MXCO)



TAGLINE: MEXICO ROCKS WITH JENNIE

HASHTAG: #.JENNIEenelCorona @sonymusicmexico… pic.twitter.com/PaFlAVY24y — BLACKPINK MÉXICO UNIÓN (@BLACKPINKMXCO) March 19, 2026

¿JENNIE dará conciertos en México?

Aunque no se descarta completamente que JENNIE pueda llegar a México este año, la posibilidad de tener a BLACKPINK también ha rondado, pues tras el lanzamiento de su EP ‘DEADLINE’ hace unas semanas y su gira recién terminada, podría dar paso a una nueva etapa de la gira que abarque países de Latinoamérica.

Fue a mediados de 2025 que BLACKPINK inició su gira por países como Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, España, Inglaterra, Taiwán, Tailandia, Indonesia, Filipinas y Japón, por lo que muchos BLINKS de Latinoamérica esperan alguna presentación de esta agrupación de K-Pop

¿Cuál es la posibilidad de ver a JENNIE en México este 2026?

Hace unos días se compartió el cartel oficial del festival Lollapalooza quien en su edición de la ciudad de Chicago tendrá a JENNIE como headliner, lo cuál abre una posibilidad de que esta artista pueda ofrecer más presentaciones en esta parte del mundo para el verano u otoño… Tal como las fechas del Corona Capital, por lo que sus fans han comenzado a movilizarse para traerla a México.

Si JENNIE llegara a confirmar su presentación en el Corona Capital 2026, prácticamente podría ser la segunda headliner confirmada luego de que Gorillaz también anunciara fechas por América Latina para finales del año, por lo que habrá que estar al tanto de cualquier actualización.