¿Cuándo inicia la preventa y venta de boletos para el BTS World en México?

BTS confirmó oficialmente una ambiciosa gira internacional que contempla más de 30 conciertos en Canadá, Europa, Estados Unidos, México y el Reino Unido, marcando uno de los regresos más esperados de la industria musical global por lo que la expectativa entre ARMY es total, especialmente en México, uno de los mercados clave donde la venta de boletos será en los próximos días y promete una alta demanda.

¿Cómo puedo obtener mis boletos para BTS?

Como se reveló este martes 13 de enero la banda surcoreana se presentará los días 7, 9 y 10 de mayo exclusivamente en la Ciudad de México en el Estadio GNP Seguros por lo que el ARMY mexicano comienza a cuestionarse cuándo y cómo obtener boletos para ver el retorno de BTS en México.

Aquí todo lo que debes de saber para el proceso de compra de boletos:

Para los fans mexicanos, el proceso de compra estará ligado a la VENTA ARMY MEMBERSHIP, un sistema de preventa exclusivo que busca priorizar a los seguidores oficiales del grupo. Para poder ser parte de este selecto grupo, es indispensable contar con una ARMY MEMBERSHIP (US o Global) y registrarse previamente en Weverse antes del 18 de enero a las 5:00 p. m. Además, el correo electrónico asociado a la membresía debe coincidir exactamente con el utilizado en la cuenta de Ticketmaster, de lo contrario no será posible acceder a la fila virtual.

La VENTA ARMY MEMBERSHIP se llevará a cabo el jueves 22 de enero en un horario de 9:00 a 10:00 de la mañana. Para los shows en México, Estados Unidos y Canadá, los fans podrán utilizar su número de membresía US o Global, aunque si se poseen ambas, solo será válido el número US. Dicho número, compuesto por 9 dígitos que comienzan con BA, funcionará como el código de preventa.

Para el público en general la venta de boletos se activará el sábado 24 de enero a partir de las 9:00 am en la plataforma de la boletera oficial del evento.

Recuerda que cada miembro podrá adquirir un máximo de cuatro boletos por concierto, lo que busca garantizar una distribución más equitativa entre los seguidores. Asimismo, BTS ofrecerá paquetes VIP para México, que incluyen boleto premium, acceso al soundcheck, regalos exclusivos, entrada anticipada y oportunidad de comprar mercancía oficial antes del show.