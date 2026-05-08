Día de las Madres 2026: 3 mamás icónicas de los kdramas que se robaron la serie y dejaron huella en nuestros corazones

El Día de las Madres llegó. Disfruta de este 10 de mayo en compañía de tu mami y una buena historia. Aquí te compartimos 3 kdramas en los que las mamás se robaron el protagonismo de la serie y dejaron una huella imborrable en nuestros corazones. Desde historias de maternidad que te harán llorar hasta momentos verdaderamente emotivos con los que recordarás a tu propia madre… ¡Checa nuestro listado!

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3 mamás icónicas de los k-dramas que se robaron la serie y dejaron huella en nuestros corazones

Our Blues

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No por nada es el k-drama favorito de Taehyung, V de BTS. Esta serie nos ofrece una historia verdaderamente conmovedora en la que Kang Ok-dong (Kim Hye-ja) busca reconciliarse con su hijo, Lee Dong-seok (Lee Byung-hun), pues ambos están distanciados debido a un gran sacrificio cometido por la matriarca de la familia. Sin duda, este es un claro ejemplo de lo que muchas madres enfrentan para dar estabilidad y sacar adelante a sus familias.

Mother

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Si hay un k-drama que demuestra el significado de ser madre, sin duda, es “Mother”. A través de este vemos la historia de Kang Soo-jin (Lee Bo-young), una maestra que salva a una niña maltratada, convirtiéndose en su figura materna. ¿Nuestra recomendación? Prepara los pañuelos porque esta serie te sacará más de una lágrima.

Green Mother’s Club

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En un mundo lleno de caos, estrés y deberes, Eun-pyo (Lee Yo-won) viene a recordarnos algo: la maternidad e infancia deben incluir momentos de verdadera alegría y felicidad. Green Mother’s Club sigue la historia de Eun-pyo, una madre que se niega a que su hijo crezca en una sociedad exigente, enseñándonos el verdadero valor de la maternidad: estar presente.

Si bien cada historia es diferente, todas las series nos muestran el verdadero significado de una madre. Tú, ¿cuál verás este fin de semana?