¿Dua Lipa y BTS juntos en una colaboración inesperada? Rumores sacuden a fans tras el regreso de la banda de K-pop

ARMY ha iniciado este 2026 con una de las mejores noticias, pues la banda surcoreana BTS confirmó su regreso tras casi cuatro años desde su último lanzamiento grupal, las especulaciones entre los fans no se han hecho esperar y uno de los rumores más fuertes que se ha desatado en las últimas horas es una posible colaboración con la británica Dua Lipa.

Aunque hasta ahora ninguna de las partes ha confirmado oficialmente este proyecto, el rumor ha generado una ola de entusiasmo entre seguidores del pop y del K-pop en todo el mundo, lo que sí es seguro es que su quinto álbum de estudio, titulado por ahora BTS The 5th Album, será lanzado el 20 de marzo de 2026, al igual, este mismo año estarían anunciando una gira mundial.

Colaboraciones previas de Dua Lipa con artistas de K-pop

Aunque una colaboración directa con BTS sigue siendo solo un rumor, Dua Lipa ya ha trabajado con artistas de K-pop, consolidando su conexión con este género global. Algunos de los momentos más relevantes son los siguientes:

Dua Lipa y BLACKPINK lanzaron en 2018 “Kiss and Make Up” como parte de la edición deluxe de su álbum debut. El sencillo mezcla inglés y coreano y fue muy bien recibido por fans de ambos lados del mundo, consolidando la presencia de Lipa en el mercado del K-pop.

En 2020, Dua Lipa colaboró con Hwasa, miembro del grupo MAMAMOO, con el remix de su canción “Physical”, esta alianza se enmarca dentro de una tendencia creciente de remixes que fusionan pop occidental con artistas de K-pop.

El nombre de Dua Lipa también se hizo presente en un tema del álbum solista de Jennie, integrante de BLACKPINK. El sencillo, titulado “Handlebars”, fue anunciado como parte del disco Ruby lanzado en 2025.