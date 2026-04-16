¿Eres fan de BTS?; conoce 3 K-Dramas que tratan sobre idols de música
Si te gusta el K-Pop, NO te pierdas estos K-Dramas que tratan sobre idols y donde cada uno los vive de una manera completamente diferente.
Desde hace años la ola coreana, también conocida como Hallyu ha ganado gran popularidad en el mundo entero y cada vez es más común que este tipo de contenido llegue a México tanto en música como películas e incluso dramas, siendo este último uno de los favoritos de las y los mexicanos.
Si hay algo que nos gusta mucho de los K-Dramas, es la intensidad con la que cada capítulo se vive, además de lo fáciles que son de ver gracias a su duración relativamente cortas, haciéndolos un formato bastante conveniente y ¿Qué mejor que juntar este tipo de programas con idols de la música?
K-Dramas que tratan sobre idols de música coreana
- You’re Beautiful (Eres Hermosa) - Este clásico del 2009 nos cuenta la historia de Go Mi Nyu una chica quien se hace pasar por su hermano gemelo y se une a la banda de rock más popular de Corea: A.N.JELL., con quienes aprende a lidiar con la vida de una estrella pero a la vez desarrolla una conexión con el líder de la banda, Hwang Tae Kyung.
Eres Hermosa | ¿Hwang Tae Kyung le rompió el corazón a Go Mi Nam?
- Dream High (Sueña sin límites) - Dentro de esta historia de 2011 podemos seguir a seis estudiantes de la Escuela de Artes Kirin quienes sueñan con tener éxito en el K-Pop y a través de su entrenamiento aprenden sobre los elementos que les ayudarán en su camino mientras enfrentan retos de la vida diaria y de la industria musical.
- Shut Up Flower Boy Band (Amor Musical) - Este drama le da un toque más acercado a lo cruda que puede llegar a ser la industria de la música y los desafíos del día a día, un grupo de amigos forma una banda de rock pero esta deberá de enfrentarse a diversos retos en su nueva escuela y a los retos que les pondrá la vida para poder cumplir sus sueños.