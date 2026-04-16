¿Eres fan de BTS?; conoce 3 K-Dramas que tratan sobre idols de música

Desde hace años la ola coreana, también conocida como Hallyu ha ganado gran popularidad en el mundo entero y cada vez es más común que este tipo de contenido llegue a México tanto en música como películas e incluso dramas, siendo este último uno de los favoritos de las y los mexicanos.

Si hay algo que nos gusta mucho de los K-Dramas, es la intensidad con la que cada capítulo se vive, además de lo fáciles que son de ver gracias a su duración relativamente cortas, haciéndolos un formato bastante conveniente y ¿Qué mejor que juntar este tipo de programas con idols de la música?

K-Dramas que tratan sobre idols de música coreana