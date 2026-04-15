Con tan sólo dos episodios estrenados, “La Corona Perfecta” apunta a ser uno de los k-dramas más queridos y populares del panorama actual. La serie, que se estrenó el 10 de abril en Disney+, narra la historia “un matrimonio por contrato” entre Seong Huiju (IU) y Yi An (Byeon Woo-seok). Si te está gustando esta nueva serie, a continuación, te compartimos 3 recomendaciones que seguro te encantarán.

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3 k-dramas que tienes que ver si te gusta “La Corona Perfecta”

1. La última Emperatriz

La serie está ambientada en una realidad alternativa en la que Corea sigue bajo la monarquía. En este contexto, una querida actriz de musicales asciende a emperatriz tras casarse con el emperador. Al inicio todo parece color de rosa. No obstante, la serie toma un giro inesperado cuando la protagonista descubre los oscuros secretos de la familia, dando como resultado una serie completamente caótica, llena de escándalos y drama.

2. Mi Princesa

Este k-drama nos cuenta la historia de Lee Seol, una estudiante que enfrenta duros problemas económicos. No obstante, su vida da un cambio de 180° cuando descubre que es la última descendiente de la línea imperial en Corea. La serie nos muestra la transformación de Lee camino al trono.

3. El Rey: Eterno Monarca

Protagonizado por Lee Min-ho, la serie cuenta la historia de Lee on, un emperador del Reino de Corea que cruza un portal hacia un universo paralelo. Es allí donde conoce a una detective, con quien une fuerzas para derrocar a su tío, Lee Lim, quien busca quedarse con el trono.

¿Cuándo salen los nuevos episodios de “La Corona Perfecta”?

Todos los k-dramas listados se encuentran disponibles en streaming, para que disfrutes de ellos en lo que llegan los nuevos episodios de “La Corona Perfecta”, pues el resto de capítulos se lanzarán de manera mensual, los días viernes y sábados. Aquí la fecha de estreno de todos los episodios:

