Este es el mejor lugar del Estadio GNP para el concierto de BTS en México, según la IA

Ticketmaster reveló el mapa oficial del Estadio GNP Seguros para el concierto de BTS en México , desatando la emoción entre los fans. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. A diferencia de otros artistas, en este show las zonas con los mejores lugares podrían cambiar por completo. Entonces, la gran pregunta es inevitable: ¿cuáles son los asientos ideales para ver a BTS? Consultamos a la Inteligencia Artificial (IA) para tener una pista… y su respuesta es tan clara como sorprendente.

De acuerdo con ChatGPT y Grok IA, el mejor lugar para ver a BTS en el Estadio GNP de la CDMX es la zona Platino Central, ubicada justo frente al escenario principal. ¿La razón? Es el punto donde el sonido se percibe con mayor nitidez, la visibilidad de la boyband de K-Pop es privilegiada y, además, permite capturar las mejores fotos durante todo el show.

“Al tener pasarelas en forma de cruz, BTS suele moverse constantemente por esa zona, por lo que siempre tendrás acción cerca”, señala la IA. Asimismo, recomienda las áreas de Platino Central cercanas a la pasarela como una excelente alternativa.

BTS vendrá a México. |(Instagram @bts)

Por su parte, Grok sugiere que, si el presupuesto es más ajustado, las secciones Oro A o B —ubicadas justo detrás de Platino— siguen siendo una gran opción, ya que mantienen buena altura, cercanía al escenario y vistas favorables.

Cuál sería la peor zona para ver a BTS en el Estadio GNP Seguros, según la IA

En algo que ambas IA coincidieron sin titubeos fue en las zonas que NO recomiendan para ver el concierto de BTS: las gradas laterales. Esto se debe a sus ángulos cerrados, donde las pantallas terminan dominando más que el escenario. Aunque ofrecen una vista panorámica del espectáculo, la intimidad y la interacción con el grupo serían prácticamente nulas.

Cómo es el mapa del escenario para los conciertos de BTS en México

El mapa del concierto de BTS en el Estadio GNP Seguros de la CDMX tiene forma de estrella central, un diseño característico de los intérpretes de “Dynamite”. Según Ticketmaster, se trata de un escenario 360 grados, pensado para que el grupo pueda interactuar con una mayor cantidad de personas, en un concepto similar al que Bad Bunny presentó con “La Casita”.

Este es el mapa oficial del escenario para el concierto de BTS en el Estadio GNP Seguros.|(ESPECIAL/Ticketmaster)

En ese sentido, se detalló que habrá asientos asignados para todos los asistentes, lo que significa que no existirán zonas generales en este concierto.

Cuándo es la preventa y la venta general de BTS en México

La preventa para los conciertos de BTS se llevará a cabo el jueves 22 de enero a las 9:00 am, exclusivamente para quienes se registraron en ARMY Membership. En tanto, la venta general será el sábado 24 de enero, también a las 9:00 am.

#BoletindePrensa

Profeco exhorta a OCESA a proporcionar información clara y veraz en la venta de boletos para espectáculos



Se solicitó a OCESA informar de manera completa y transparente los precios, cargos y condiciones de venta de boletos para los conciertos del BTS World Tour… pic.twitter.com/0If3x1Vb6s — Profeco (@Profeco) January 19, 2026

Cabe señalar que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) está monitoreando la venta de boletos y todos los procesos relacionados con el concierto de BTS en México, con el objetivo de proteger a los fans, más conocidos como ARMY.