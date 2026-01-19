Qué pasó con los conciertos de BTS y por qué los fans están preocupados: todos los detalles para que estés preparad

Las fechas de los conciertos de BTS están generando confusión entre los fans, al punto de que muchos ya se preguntan si uno de los shows fue cancelado o si hubo un cambio de día. Pero, ¿por qué surgieron estas especulaciones?

Todo comenzó cuando algunos usuarios notaron que el sitio oficial del tour de BTS mostraba fechas distintas a las anunciadas oficialmente para México. En lugar de los conciertos programados para el 7, 9 y 10 de mayo, en la página web aparecían los días 6, 8 y 9 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros.

Esto desató la polémica de inmediato. Mientras algunos fans creen que la banda de K-pop podría anunciar fechas adicionales, otros aseguran que se trata simplemente de una falla técnica provocada por la alta demanda en el sitio. Hasta el momento, ni Ocesa ni Ticketmaster han emitido un comunicado oficial que confirme alguna de estas teorías y, en sus plataformas, para la próxima venta de boletos siguen apareciendo las fechas pactadas desde un inicio.

Cabe señalar que el Army Membership cerró de manera oficial el pasado 18 de enero , y solo estos fans podrán acceder a la preventa, que se llevará a cabo los días 22 y 23 de enero a partir de las 9:00 horas. Por su parte, la venta general se realizará el 24 de enero, a la misma hora.

¿Las fechas de los conciertos de BTS cambiarán?|(ESPECIAL)

¿Cuánto cuestan los boletos para los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros de la CDMX?

Hasta ahora no se han revelado los precios oficiales para los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros de la CDMX; sin embargo, se rumora que podrían oscilar entre los $2,000 y $25,000 pesos, dependiendo de la zona elegida.

BTS su nuevo álbum ‘Arirang’ en marzo.|(Instagram @bts)

BTS anunció también un nuevo álbum: ‘Arirang’

Días después del anuncio de la gira mundial, BTS confirmó que su quinto álbum de estudio llevará por nombre ‘Arirang’ y se estrenará el próximo 19 de marzo, justo a tiempo para los conciertos. Además, los fans ya pueden preordenarlo a partir del 15 de enero.