Girls’ Generation comienza a planear su 20 aniversario: una celebración histórica para SONE

A través de diferentes portales y páginas de fans de Kpop se ha difundido una noticia que miles de fans alrededor del mundo esperaban, el regreso de Girls’ Generation. Yuri, Sooyoung y Hyoyeon revelaron que la agrupación ya inició la planeación de su 20 aniversario , una fecha que no solo marcará dos décadas de trayectoria, sino que busca convertirse en un reencuentro inolvidable con su fandom, SONE.

Aunque el aniversario 20 se festejará en 2027, será este año en el que empiecen las planificaciones ya que a diferencia de celebraciones anteriores, las integrantes tienen claro que esta vez quieren ir más allá de lo simbólico, tras las dificultades que enfrentaron en su aniversario número 15.

Para esta celebración el grupo apostará por una organización anticipada y por recintos mucho más amplios que permitan recibir al mayor número de fans posible. Entre las opciones que se consideran destaca el Gocheok Sky Dome, lo que representaría un debut histórico de Girls’ Generation en un domo coreano.

Más que una simple conmemoración, el proyecto nace del deseo de saldar una deuda emocional con quienes han acompañado a SNSD durante 20 años. El mensaje que transmiten las integrantes es contundente: no se trata de nostalgia, sino de celebrar el legado vivo del grupo con un espectáculo que esté a la altura de su historia y de su impacto en el K-pop.

¿Quiénes son Girls’ Generation?

Girls’ Generation, también conocidas como SNSD, es uno de los grupos femeninos más influyentes en la historia del K-pop, pertenecen a la segunda ola o también conocida como segunda generación. Debutaron en el 2007 bajo la agencia SM Entertainment con el sencillo “Into the New World”, una canción que con el tiempo se convirtió en un himno.

El grupo está conformado por ocho integrantes: Taeyeon, Sunny, Tiffany, Hyoyeon, Yuri, Sooyoung, Yoona y Seohyun. A lo largo de su carrera, cada una ha desarrollado proyectos en solitario en áreas como la música, la actuación, la conducción y la moda, sin que esto signifique el fin del grupo.

¿Cuáles han sido los éxitos de Girls´Genratión?

Entre sus mayores éxitos se encuentran temas: “Gee”, “Genie”, “Oh!”, “The Boys” e “I Got a Boy”, canciones que no solo dominaron las listas musicales en Corea del Sur, sino que consolidaron a Girls’ Generation como un referente global y abrieron el camino para futuras generaciones de idols.

Con el 20 aniversario, SNSD deja claro que a pesar de las pausas su historia aún tiene capítulos importantes por escribir y que la celebración que preparan promete ser tan grande como el cariño que han recibido de sus fans durante dos décadas. ¿Estás listo para este regreso?.