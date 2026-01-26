Cha Eun-woo estrella de Kdramas en medio de un escándalo con la ley: el actor pide disculpas y enfrentará lo que determine la justicia

El actor y miembro del grupo de K-pop ASTRO, Cha Eun-woo, se encuentra en el centro de una investigación legal en Corea del Sur por presunta evasión fiscal por un monto que supera 20 mil millones de wones (casi 13 millones de dólares).

¿De qué se le acusa al actor Cha Eun-woo?

De acuerdo con medios, la controversia comenzó tras una auditoría realizada por la National Tax Service (NTS) que analizó cómo el actor estructuró sus ingresos durante los últimos años.

Luego del análisis, las autoridades fiscales indicaron que una parte de las ganancias habrían sido transferidas a una empresa registrada a nombre de su madre. Según los investigadores, se trataría de una “empresa de papel”, es decir, una compañía sin operaciones reales que presuntamente se utilizó para disminuir el pago de impuestos.

De acuerdo con estos informes, la compañía familiar habría firmado contratos de servicios con la agencia del artista, Fantagio , y distribuido los ingresos entre la agencia, la empresa y el propio Cha Eun-woo. La NTS considera que esta estructura permitió pagar menores impuestos.

Ante estas acusaciones, Fantagio, su agencia, emitió un comunicado señalando que “el tema central es determinar si la empresa establecida por la madre de Cha Eun-woo califica como una entidad sujeta a impuestos de manera sustantiva” y que no se ha emitido una notificación oficial o decisión final sobre el caso. La agencia aseguró que tanto Cha como sus representantes fiscales cooperarán con las autoridades y explicarán su posición a través de los procedimientos legales.

¿Cuál ha sido la reacción de Cha Eun-woo ante los señalamientos de evasión fiscal?

A través de Instagram, el actor se pronunció sobre la investigación y ofreció una disculpa formal por las preocupaciones y decepciones que el caso ha causado a sus seguidores y al público en general. El artista afirmó que ha reflexionado profundamente sobre su responsabilidad como ciudadano con respecto a sus obligaciones fiscales.

En el escrito también negó que su reclutamiento al servicio militar obligatorio, que comenzó en 2025 y que cumple actualmente, haya sido una estrategia para evitar enfrentar la investigación y enfatizó su intención de aceptar de manera humilde las decisiones que las autoridades fiscales determinen al final del proceso.

El caso aún se encuentra en desarrollo y su resolución definitiva dependerá de cómo se interpreten y apliquen las leyes fiscales surcoreanas al esquema de ingresos y estructura corporativa asociada al artista.