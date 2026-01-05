No fue Bad Bunny ni Dua Lipa, Junkook rompió este récord en una de las revistas de música más importantes del mundo

No fue Bad Bunny ni Dua Lipa, Jungkook rompió este récord en una de las revistas de música más importantes del mundo. Aunque el Conejo Malo y la inglesa llenaron todas sus fechas en el Estadio GNP Seguros, el cantante surcoreano es el cantante que ha desplazado a este par de artistas que, sin duda, fueron dos de los más escuchados en el 2025.

¿Cuál fue el récord que rompió Jungkook y en qué revista?

Uno de los récords que rompió Jungkook se dio para la revista Rolling Stone, y es que se convirtió en una de las publicaciones más vistas en la historia de Instagram de Rolling Stone Japón. De hecho, fue la primera publicación en superar el millón de visualizaciones.

¿Quién es Jungkook?

Jungkook es uno de los integrantes más jóvenes de la banda BTS. En los últimos años se consolidó como un solista tras el éxito que tuvieron varios temas como: 3D, Stranding Next You y Seven. De hecho, este artista realizó su servicio militar de manera obligatoria.

Este artista nació el 1 de septiembre de 1997 en la ciudad de Busan, de acuerdo con algunos medios, muchos lo llaman con cariño JK Kookie, Conejito o Jungkook. Fue en el 2011 cuando audicionó para el programa Superstar K3, y aunque no pasó, sí llamó la atención de varias agencias, y finalmente fue BigHit, quienes lo firmaron.

Entró a esta empresa con apenas 13 años y debutó con los BTS cuando tenía 15; fue bautizado como Golden Maknae, ya que siempre brilla en todo lo que hace; y es que, las cualidades de este cantante surcoreano, es rapear, cantar, bailar, dibujar o tocar algún instrumento.

¿Cuáles han sido las 3 mejores portadas de la revista Rolling Stone?

El primer lugar lo ocupa Harry Styles, el exintegrante de One Direction fue la portada de esta revista en el 2019, y esto se fue gracias a su disco “Fine Line”.

John Lennon y Yoko Ono en 1981, esta fue otra de las portadas más recordadas de aquellos años. Y aunque no hubo alguna explicación, texto o algo que los lectores pudieran saber, este par aparecieron retratados en el medio señalado tan sólo un año después de la muerte del mítico cantante.

Adriana Lucía en el 2021: La colombiana fue la imagen de esta portada, y en la entrevista que dio pudo hablar desde su joven incursión en la industria de la música, su manera de pensar y sus miedos y preocupaciones en las clases.