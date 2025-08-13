Día del K-Pop 2025: Esta es nuestra lista de los 7 grupos más importantes, porque no solo es BTS

Sí, seguimos de fiesta por el Día del K-Pop y cómo es una de nuestras festividades favoritas, te dejaremos una lista de nuestras 7 agrupaciones favoritas… Aunque en esta vez no incluimos a BTS porque estamos seguros de que a ellos ya los conoces más que bien.

Como sabrás, el K-Pop o música pop coreana es un género de música que se ha expandido por todo el mundo, en especial lo últimos años, donde a través de internet, fans de todo el mundo han descubierto a estos idols, de los que disfrutan sus canciones, coreografías y hasta cultura.

Estos son los siete grupos de k-Pop más importantes

BLACKPINK

En los últimos años, la agrupación formada por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa ha conquistado al mundo entero, logrando importantes récords en plataformas como YouTube, además de liderar los tops de música globales.

Exo

Con más de una década de trayectoria, se han consolidado como uno de los grupos más prósperos, e incluso son considerados como “Los Reyes del K-Pop”, aún cuando han pasado por varios cambios de alineaciones, Suho, Xiumin, Baekhyun, Chen, Chanyeol, D.O., Kai, Sehun, y Lay se han mantenido activos.

Stray Kids

Son muy reconocidos por su presencia en el escenario, de donde destaca su música y sus coreografías. Muchos fans disfrutan que ellos mismos componen y producen su música, la agrupación conformada por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, I.N y Seungmin ha sido reconocida como la banda más grande del mundo.

Seventeen

Esta banda destaca por su autogestión en cuanto a sus composiciones, producciones musicales y coreografías, además de ser una de las más extensas ya que cuentan con 13 miembros S.Coups, Wonwoo, Mingyu, Vernon, Woozi, Jeonghan, Joshua, DK, Seungkwan, Hoshi, Jun, The8 y Dino.

NewJeans

Aunque son de las agrupaciones más recientes, Minji, Hanni, Danielle, Haerin y Hyein se han hecho muy conocidas por su sonido que junta sonidos de varias décadas y su identidad visual, consideradas como una de las agrupaciones que han redefinido el K-Pop.

TWICE

De esta agrupación ha destacado se música alegre y el carisma que las integrantes Nayeon, Jeongyeon, Jihyo, Momo, Sana, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu poseen. Fueron el primer grupo femenino de K-Pop en realizar una gira por estadios en Norteamérica.

TXT (Tomorrow X Together)

Desde su debut han destacado por su concepto juvenil, donde destaca la amistad y el crecimiento personal. Su sonido fresco les ha impulsado como una agrupación que podría liderar una nueva era del K-Pop. Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun y Huening Kai lograron ganar el corazón del público.

Mención honorifica

KickFlip

Aunque realizaron su debut este mismo 2025, la agrupación de K-Pop conocida como KickFlip, rápidamente se coló en las principales listas de reproducción del mundo.

Se espera que la agrupación formada por Kyehoon, Amaru, Donghwa, Juwang, Minje, Keiju y Donghyeon logre grandes cosas, luego de que a semanas de su debut, el sitio web de los Grammys los incluyera en su lista de “8 Rookie K-Pop Acts to Watch in 2025”.