⁠5 K-dramas con finales trágicos, tristes e inesperados que te sorprenderán por completo

La mayoría de las personas están acostumbradas a que en la ficción se presenten historias con finales hermosos, llenos de esperanza, y que en muchas ocasiones sean del agrado de las personas. Sin embargo hay algunos guiones que no cuentan con esa característica, ya que sus finales suelen ser crudos, emocionales, tristes y sorprender por completo al público. Es por eso que en esta ocasión te presentamos los 5 k-dramas que han causado mucho impacto con su final.

¿Cuáles son los k-dramas con finales más tristes?

Twenty-Five Twenty-One: Este k-drama los protagonistas no terminan juntos, sino que por el contrario, sus caminos se separan. La historia y vínculo emocional que formaron queda en el pasado y lo único que los acompaña son los recuerdos.

Uncontrollably Fond: Esta historia termina con uno de los finales más tristes ya que Shin Joon-young, estrella y protagonista dentro de la trama, muere debido a una enfermedad grave. Esta historia retrata las dificultades y retos que se presentan en la vida así como el perdón y el amor incondicional. Si decides verla prepara tus pañuelos para llorar.

Youth of May: Este K-drama de época retrata la masacre de Gwangju, uno de los sucesos más trágicos de Corea del sur, el cual ocurrió en 1980. Myeong-hee y Hee-tae son los protagonistas de esta historia, quienes se enamoran y viven una historia intensa. Sin embargo, todo acaba con la muerte de Myeong-hee ya que los soldados la asesinarán. Este final retrata el duelo y al mismo tiempo la aceptación en la pérdida.

Goblin: Este k-drama donde un guerrero inmortal de la dinastía Goryeo busca una novia humana para terminar con su maldición de no morir vivirá una de las historias más conmovedoras en la historia de los k-dramas. Kim Shin y Ji Eun-Tak protagonizan una de las tramas más hermosas y tristes al mismo tiempo donde al final Ji Eun-tak sacrifica su vida en uno de los últimos momentos de la serie.