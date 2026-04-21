5 K-dramas con finales trágicos, tristes e inesperados que te sorprenderán por completo
No todas las historias tienen el final más hermoso siempre, hay algunos k-dramas que son prueba de eso
La mayoría de las personas están acostumbradas a que en la ficción se presenten historias con finales hermosos, llenos de esperanza, y que en muchas ocasiones sean del agrado de las personas. Sin embargo hay algunos guiones que no cuentan con esa característica, ya que sus finales suelen ser crudos, emocionales, tristes y sorprender por completo al público. Es por eso que en esta ocasión te presentamos los 5 k-dramas que han causado mucho impacto con su final.
¿Cuáles son los k-dramas con finales más tristes?
- Twenty-Five Twenty-One: Este k-drama estrenado en 2022 y el cual narra la historia entre los jóvenes Na Hee-do y Baek Yi-jin, mismos que se encuentran en sus veinte no tiene el mejor final (para muchos) ya que los protagonistas no terminan juntos, sino que por el contrario, sus caminos se separan. La historia y vínculo emocional que formaron queda en el pasado y lo único que los acompaña son los recuerdos.
- Uncontrollably Fond: Esta historia termina con uno de los finales más tristes ya que Shin Joon-young, estrella y protagonista dentro de la trama, muere debido a una enfermedad grave. Esta historia retrata las dificultades y retos que se presentan en la vida así como el perdón y el amor incondicional. Si decides verla prepara tus pañuelos para llorar.
- Youth of May: Este K-drama de época retrata la masacre de Gwangju, uno de los sucesos más trágicos de Corea del sur, el cual ocurrió en 1980. Myeong-hee y Hee-tae son los protagonistas de esta historia, quienes se enamoran y viven una historia intensa. Sin embargo, todo acaba con la muerte de Myeong-hee ya que los soldados la asesinarán. Este final retrata el duelo y al mismo tiempo la aceptación en la pérdida.
- Goblin: Este k-drama donde un guerrero inmortal de la dinastía Goryeo busca una novia humana para terminar con su maldición de no morir vivirá una de las historias más conmovedoras en la historia de los k-dramas. Kim Shin y Ji Eun-Tak protagonizan una de las tramas más hermosas y tristes al mismo tiempo donde al final Ji Eun-tak sacrifica su vida en uno de los últimos momentos de la serie.
- Stairway to Heaven: Es una de las historias más conmovedoras y que tiene como tema principal la espiritualidad. Este k-drama de 20 episodios narra una historia de Jung-suh y Song-joo, quienes tendrán que superar pruebas para estar juntos. Sin embargo, al final Jung-suh morirá debido a un cáncer de ojo y lo hará en los brazos de Song-joo. Si la ves no dudes en tener pañuelos desechables a lado de ti.