Para todos los gustos: estos son los 5 k-dramas más exitosos de Corea del Sur
Las producciones coreanas siguen arrasando con el éxito en las plataformas de streaming. Estos son los 5 k-dramas que se llevan todos los elogios en Netflix Corea y han permanecido dentro de lo más visto durante varias semanas.
Las producciones surcoreanas siguen ocupando los principales lugares de lo más visto en las plataformas de streaming. Así es el caso de varios k-dramas que forman parte del catálogo de Netflix.
Estas series han logrado trascender las fronteras de Corea del Sur hasta llegar a otros países. Las siguientes producciones se destacan por pertenecer a distintos géneros y seguir estando entre los contenidos más vistos de dicho país.
Los 5 k-dramas más exitosos de Corea del Sur
Estas producciones coreanas de Netflix siguen dando qué hablar en Corea del Sur e incluso en otras partes del mundo.
- Tú siempre estuviste ahí
Esta serie se basa en novela japonesa “Naomi & Kanako” de Hideo Okuda. La producción dirigida por Lee Jeong-lim sigue a dos mujeres (interpretadas por Jeong So-nee y Lee You-mi) que se hacen muy amigas en un contexto de trauma y violencia doméstica. Así es como planean un asesinato para poner fin a un matrimonio abusivo, pero la llegada de un visitante complica todo.
- Don’t Call Me Ma’am
Esta serie combina los géneros del drama y la comedia. La trama sigue a 3 amigas inseparables de 41 años que enfrentan la crisis de la mediana edad. Jo Na-jeong es una ex presentadora de compras por TV convertida en ama de casa que sueña con volver a trabajar. Lee Il-ri es una editora de moda soltera obsesionada con el matrimonio perfecto. Y Koo Ju-young es la gerente en un centro de arte que busca equilibrio entre carrera y vida personal.
- La vida soñada del Sr. Kim
Este k-drama aborda la vida de un ejecutivo de mediana edad (aproximadamente 55 años) que pierde su empleo y comienza un viaje de autodescubrimiento y redención personal. La serie aborda temas como el agotamiento laboral, las expectativas sociales y la búsqueda del verdadero sentido de la felicidad.
- Familia Typhoon
Esta producción se ambienta en 1997 durante la crisis financiera en Corea del Sur. La trama sigue a la Familia Typhoon. Kang Tae-poong (Lee Jun-ho) es un joven despreocupado y derrochador que hereda la pequeña empresa familiar: Typhoon Trading. El joven se obligado a madurar de golpe luego de la muerte de su padre y se convierte en CEO. Los capítulos se centran en la misión de salvar la compañía de la quiebra junto a sus leales empleados.
- Beso dinamita
Esta exitosa serie ha trascendido las fronteras de Corea del Sur. La historia sigue a Go Da-rim, una joven soltera que finge ser madre casada para conseguir empleo en una empresa de productos para bebés. Allí se reencuentra con su expareja Gong Ji-hyeok, quien ahora es su jefe y heredero de la compañía. La producción aborda temas como el amor prohibido y las segundas oportunidades en el romance.
¿A qué se debe el éxito de las producciones coreanas en Netflix y otras plataformas?
El éxito de las producciones coreanas en Netflix y otras plataformas se debe a las diversas estrategias que han implementado las mismas. En el caso de la N roja, la firma ha optado por coproducir y garantizarse la exclusividad y distribución de ciertos contenidos.
De esta manera, se ha consolidado como referente del k-drama en los catálogos internacionales de plataformas. El éxito es totalmente indiscutido cuando las series y películas coreanas logran superar en audiencia a las producciones originales procedentes de otros países.
¿En qué reside parte del éxito de los k-dramas? Pues en la diversidad temática. El catálogo abarca géneros que van desde el romance hasta la ciencia ficción y el thriller.
