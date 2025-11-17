Para todos los gustos: estos son los 5 k-dramas más exitosos de Corea del Sur

Las producciones surcoreanas siguen ocupando los principales lugares de lo más visto en las plataformas de streaming. Así es el caso de varios k-dramas que forman parte del catálogo de Netflix.

Estas series han logrado trascender las fronteras de Corea del Sur hasta llegar a otros países. Las siguientes producciones se destacan por pertenecer a distintos géneros y seguir estando entre los contenidos más vistos de dicho país.

Te puede interesar: "Los Ilusionistas 3" supera expectativas y recauda $21.3 millones en taquillas de Estados Unidos

Los 5 k-dramas más exitosos de Corea del Sur

Estas producciones coreanas de Netflix siguen dando qué hablar en Corea del Sur e incluso en otras partes del mundo.



Tú siempre estuviste ahí

Esta serie se basa en novela japonesa “Naomi & Kanako” de Hideo Okuda. La producción dirigida por Lee Jeong-lim sigue a dos mujeres (interpretadas por Jeong So-nee y Lee You-mi) que se hacen muy amigas en un contexto de trauma y violencia doméstica. Así es como planean un asesinato para poner fin a un matrimonio abusivo, pero la llegada de un visitante complica todo.



Don’t Call Me Ma’am

Esta serie combina los géneros del drama y la comedia. La trama sigue a 3 amigas inseparables de 41 años que enfrentan la crisis de la mediana edad. Jo Na-jeong es una ex presentadora de compras por TV convertida en ama de casa que sueña con volver a trabajar. Lee Il-ri es una editora de moda soltera obsesionada con el matrimonio perfecto. Y Koo Ju-young es la gerente en un centro de arte que busca equilibrio entre carrera y vida personal.



La vida soñada del Sr. Kim

Este k-drama aborda la vida de un ejecutivo de mediana edad (aproximadamente 55 años) que pierde su empleo y comienza un viaje de autodescubrimiento y redención personal. La serie aborda temas como el agotamiento laboral, las expectativas sociales y la búsqueda del verdadero sentido de la felicidad.



Familia Typhoon

Esta producción se ambienta en 1997 durante la crisis financiera en Corea del Sur. La trama sigue a la Familia Typhoon. Kang Tae-poong (Lee Jun-ho) es un joven despreocupado y derrochador que hereda la pequeña empresa familiar: Typhoon Trading. El joven se obligado a madurar de golpe luego de la muerte de su padre y se convierte en CEO. Los capítulos se centran en la misión de salvar la compañía de la quiebra junto a sus leales empleados.



Beso dinamita

Esta exitosa serie ha trascendido las fronteras de Corea del Sur. La historia sigue a Go Da-rim, una joven soltera que finge ser madre casada para conseguir empleo en una empresa de productos para bebés. Allí se reencuentra con su expareja Gong Ji-hyeok, quien ahora es su jefe y heredero de la compañía. La producción aborda temas como el amor prohibido y las segundas oportunidades en el romance.

#besodinamita #AhnEunjin #jangkiyong #Netflix ♬ sonido original - Eimi @eimi_tt ¡No te pierdas! "Beso Dinamita" o "Dynamite Kiss" 😘 El nuevo drama romántico de Netflix protagonizado por Jang Ki-yong y Ahn Eun-jin, que se estrena el 12 de noviembre. La historia sigue a Go Da-rim, una mujer soltera que finge ser madre de familia para conseguir un trabajo, y Gong Ji-hyuk, el líder de su equipo que se enamora de ella. Prepárate para una historia de amor, comedia y drama 🫶🏻 #DynamiteKiss

Te puede interesar: Michael Jackson rompe récord histórico: “Thriller” regresa al Top 10 de Billboard en seis décadas distintas

¿A qué se debe el éxito de las producciones coreanas en Netflix y otras plataformas?

El éxito de las producciones coreanas en Netflix y otras plataformas se debe a las diversas estrategias que han implementado las mismas. En el caso de la N roja, la firma ha optado por coproducir y garantizarse la exclusividad y distribución de ciertos contenidos.

De esta manera, se ha consolidado como referente del k-drama en los catálogos internacionales de plataformas. El éxito es totalmente indiscutido cuando las series y películas coreanas logran superar en audiencia a las producciones originales procedentes de otros países.

¿En qué reside parte del éxito de los k-dramas? Pues en la diversidad temática. El catálogo abarca géneros que van desde el romance hasta la ciencia ficción y el thriller.