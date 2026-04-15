No sólo “Boys Over Flowers” conoce los 4 k-dramas que Lee Min-ho protagoniza; llenos de romance, acción, suspenso y comedia

Definitivamente Lee Min-ho es uno de los actores coreanos favoritos de muchas personas, especialmente a raíz de que protagonizó uno de los k-dramas más populares de la historia: "Boys Over Flowers", en donde dió vida a Gu Jun Pyo y conquistó a miles de televidentes con su carisma y su amor por Geum Jan Di. Sin embargo, el actor ha protagonizado otras historias increíbles, es por eso que en esta ocasión te presentamos los k-dramas de los que ha sido parte.

¿Cuáles son los k-dramas que ha protagonizado Lee Min-ho?

City Hunter (2011): A diferencia de "Boys Over Flowers", en este k-drama Lee-Min-ho da vida a Lee Yoon-sung, un joven que ha sido entrenado para vengarse luego del asesinato de su padre biológico, especialmente buscará hacer justicia con su propia mano hacia cinco políticos. Sin embargo, en esta historia se enamorara de Kim Na-na lo que cambiará muchas cosas de su misión. Esta historia está basada en el manga japonés de Tsukasa Hōjō.

The Heirs (2013): Esta historia tiene una trama muy similar a la de "Boys Over Flowers" ya que retrata la historia de un grupo de estudiantes de élite, quienes viven una vida llena de lujos, viajes y cuentan con un estilo de vida cómodo. Sin embargo, la historia se centrará en Kim Tan (Lee Min-ho) quien se enamorará de Cha Eun-sang (Park Shin-hye) una chica con carencias económicas y que se encuentra enfrentando diversos problemas familiares. Este k-drama es ideal si lo que buscas es reírte, ver momentos románticos y prefieres una historia ligera para disfrutar.

La leyenda del mar azul (2016): Este fue el último k-drama que Lee-Min-ho protagonizó antes de ingresar al servicio militar. Esta historia es asombrosa ya que interviene un personaje que no es humano, sino una sirena además el k-drama busca tocar el tema de la reencarnación y poner a prueba una historia de amor que estará llena de limitaciones debido a la diferencia de mundos.