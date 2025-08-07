¿Quiénes son los actores de la serie F4 Thailand: Boys Over Flowers?

La serie “F4 Thailand: Boys Over Flowers” estrenada en 2021 se ha colocado como una de las más vistas en los últimos años, donde se adapta el manga japonés Hana Yori Dango de Yoko Kamio.

Este programa contó con 16 episodios, siendo que el primero llegó en diciembre de 2021 y el último en abril del 2022 aunque a más de tres años de su final, sigue sumando fans por todas partes del mundo.

Reparto de “F4 Thailand: Boys Over Flowers”

Esta adaptación que como su nombre lo dice, es de origen tailandés (han sido versionadas en Japón, Corea del Sur y Tailandia al manos siete veces) tiene como protagonistas a:



Gorya - Tontawan Tantivejakul (Tu): Es una actriz y modelo quien debutó con esta serie hoy en día ha seguido su carrera como actriz además de ser embajadora de marcas de lujo como Dior.



Thyme -Vachirawit Chivaaree: Un actor y cantante quien ha trabajado en proyectos televisivos desde 2013, aunque ganó mucha fama con su papel en "2gether: The Series".



Ren - Dew Jirawat Sutivanichsak: También realizó su debut como actor en "F4 Thailand: Boys Over Flowers" , donde su carrera le ha permitido participar en más series, películas y musicales.



Kavin - Metawin Opas-iamkajorn: Aunque principalmente era empresario, su primer papel en la serie mencionada le ha dado gran popularidad, llegando a ser embajador marcas como Prada y Tiffany & Co.



MJ - Nani Hirunkit Changkham: Otro actor más que realizó su debut en "F4 Thailand: Boys Over Flowers", proyecto que le ha permitido seguir trabajando en series y musicales. Ha destacado dentro del modelaje, donde ha colabrodado con marcas como Prada, Gucci, Dior, Burberry, Versace, Vivienne Westwood y Louis Vuitton.

¿De qué trata “F4 Thailand: Boys Over Flowers”’

La historia inicia cuando Gorya, una estudiante regular, es aceptada en una de las escuelas más prestigiosas de todo Tailandia, lugar donde conoce al grupo de estudiantes más destacado conocido como los “F4”.

Los “F4” se pueden describir como un grupo de jóvenes estudiantes de la élite social, rodeados de lujos y con conductas poco aceptables.

Thyme se siente atraído por Gorya, lo que a su vez genera un sin fin de cambios en la nueva vida de la protagonista, quien podría no sentir lo mismo por este.

