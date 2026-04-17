5 k-dramas sobre idols de k-pop que amarás si te gustan las historias llenas de música; son divertidos y llenos de romance

Sin duda alguna los k-dramas son de las producciones más aclamadas por todos hoy en día ya que se han ido expandiendo a través de diversos países teniendo un amplio reconocimiento. Sin embargo, el k-pop también, es por eso que en esta ocasión te presentamos cinco k-dramas fascinantes que combinan tramas increíbles con ritmo musical.

¿Cuáles son los mejores k-dramas que hablan de k-pop?

"You're Beautiful": Este k-drama lanzado en 2009 es una comedia romántica en donde conoceremos a Go Mi Nyu, una mujer que ha decidido entrar a la religión y entregarse por completo a ella. Sin embargo, en esta historia se hará pasar por su hermano gemelo para unirse a un grupo musical y salvarlo de perder su lugar luego de haber tenido una complicación médica además de que se enamorará de un chico.

Dream High: Este k-drama lanzado en 2011 narra la historia de seis chicos que tienen un gran sueño: convertirse en ídolos del K-pop. Cada uno de ellos tendrá historias de vida distintas, pero todos la misma meta: triunfar en la música. Durante este tiempo desarrollarán grandes talentos como el canto, la composición musical y el baile además de que al mismo tiempo enfrentarán situaciones que los ayudará a crecer y ser mejores.

Imitation: Este k-drama, el cuál se estrenó en 2021 retrata la historia real que muchos idols de k-pop viven pues el éxito profesional también conlleva ciertos sacrificios como la presión del público, esfuerzos constantes y muchas cosas que no se ven en pantalla. La historia sigue de cerca a Lee Ma Ha, una mujer que se envolucrará de forma sentimental con el líder de una de las bandas más populares. Sin embargo, este k-drama está lleno de rivalidades y competencias.

Lovely Runner: Este k-drama lanzado en 2024 y perteneciente al género de fantasía narra la historia de Im Sol, una fiel fan de un reconocido idol, Ryu Sun-jae. Sin embargo, hará un viaje al pasado 15 años atrás para impedir que él muera. Esta historia está llena de nostalgia y amor por lo que es ideal para preparar tu snack favorito y pasar horas viéndola.