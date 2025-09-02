Funko lanza figuras coleccionables de Las guerreras k-pop

¿Amaste la película de “Las guerras del K-Pop”? Si tu respuesta fue sí y parte eres todo un coleccionista, el fenómeno cinematográfico que arrasó en una popular plataforma de streaming ya tiene su propia línea de coleccionables Funko Pop. La compañía confirmó oficialmente su colaboración con la exitosa cinta, transformando a los personajes más icónicos de la película en unas bonitas figuras que ya pueden reservarse en preventa.

Funko confirma nueva línea de figuras coleccionables de Las guerreras k-pop

Así es, que estas figuras ya están disponibles en preventa y, si te interesa tenerlas en tu poder, te decimos que incluye la colección:



Rumi

Zoey

Mira

Las tres protagonistas están portando las armas características con las que combaten a las fuerzas demoníacas del ultramundo.

Crédito: Funko Pop!

Pero eso no es todo, la línea no se limita solo a las heroínas: Derpy y Susie, la entrañable dupla de mensajeros demoníacos (un gato azul gigante y un pájaro), también forman parte de esta primera entrega de la cinta.

Jinu, líder de los Saja Boys, llega con una variante especial que muestra su transformación demoníaca con las distintivas líneas púrpuras.

Crédito: FunKo Pop!

Las figuras mantienen el precio estándar de 14.99 dólares (254 MXN aproximadamente) y estarán disponibles en la tienda oficial de Funko y distribuidores autorizados. El lanzamiento global está programado para el 30 de enero de 2026.

Sin duda, este es un reflejo del enorme éxito e interés del público por la cinta y la banda sonora que ha juntado millones de reproducciones en diferentes plataformas de audio y video.

Ahora que ya lo sabes, ¿comprarás toda la colección o solo a tu favorito?

También te puede interesar: ¿Radiohead rompe el silencio?: Volantes misteriosos en Europa encienden rumores de su primera gira

