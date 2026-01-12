KPop Demon Hunters tiene un mensaje oculto sobre los demonios y esta es la explicación completa

Las Guerreras KPop no solo destaca por su estética vibrante y sus canciones pegajosas, como ‘Golden’ y ‘Soda Pop’, sino que también cuenta con un trasfondo narrativo que, según los fans, podría esconder un mensaje oculto. Una de las preguntas más frecuentes es: ¿qué representan realmente los demonios en KPop Demon Hunters?

A lo largo de la historia, los demonios funcionan como el antagonista de las protagonistas, conocidas como las Guerreras KPop en español. Si bien, a primera vista, representan los miedos, la inseguridad y la lucha interna, la serie utiliza simbolismos religiosos que, según el portal Medium, están relacionados con Satán, los pecados capitales y la salvación de lo divino a través de la música creada por la banda ficticia HUNTR/X.

Los demonios e KPop Demon Hunters.|(ESPECIAL/Netflix)

Las tres protagonistas están inspiradas en los idols que han marcado la cultura coreana a través del K-pop, desde artistas como H.O.T y Seo Taiji, hasta grupos como BLACKPINK, ITZY y la más reciente TWICE.

Los Saja Boys en KPop Demon Hunters funcionan como los antagonistas de la película.|(ESPECIAL/Netflix)

En ese sentido, el mensaje oculto de la historia invita a reflexionar sobre la dualidad entre la imagen pública y la batalla interna, revelando una lectura más profunda que explica por qué KPop Demon Hunters ha logrado conectar con los fans del K-Pop.

¿De qué trata KPop Demon Hunters?

KPop Demon Hunters cuenta la historia de tres estrellas del K-pop —Rumi, Mira y Zoey—, quienes forman parte de la banda HUNTR/X y, al mismo tiempo, son cazadoras de demonios en secreto. Sin embargo, las cosas se complican cuando sale a la luz la boy band Saja Boys, cuyos integrantes intentan seducir al mundo a través de la música con el objetivo de llevar a las personas al mundo de las tinieblas y alimentar al demonio. Además, una de las protagonistas esconde un secreto que no quiere revelar, pero que será clave para poder aceptarse.

KPop Demon Hunters gana en los Globos de Oro 2026 y es favorita para el Oscar 2026

La película KPop Demon Hunters se llevó los premios Globo de Oro 2026 en las categorías de Mejor Película Animada y Mejor Canción Original, posicionándose como la favorita para conseguir no solo la nominación a los Premios Oscar 2026, sino también para llevarse la estatuilla en ambas categorías.

Asimismo, logró imponerse a otras producciones animadas como Zootopia 2 y Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle, dos de las grandes favoritas de la temporada de premios.