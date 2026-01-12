La IA predice si KPop Demon Hunters podría llevarse un Oscar en 2026

KPop Demon Hunters , o Guerreras KPop en español, se convirtió en el fenómeno mundial que sorprendió en 2025 con su película y canciones que siguen rompiendo récords. Incluso, la producción ya ha sido reconocida durante la temporada de premios. Esto ha llevado a sus fans a preguntarse si la película está a la altura de competir y ganar en los Premios Oscar 2026.

La noche de este domingo, KPop Demon Hunters se llevó los premios a Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por “Golden”, y podría ocurrir lo mismo en la ceremonia de los Oscar. Así lo predijo la Inteligencia Artificial (IA) de ChatGPT, Gemini y Grok, que analizaron el éxito del tema y sus posibles competidoras, como Elio, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle y Zootopia 2, así como Wicked 2 y Sinners en la categoría de música.

GOLDEN WINS THE GOLDEN GLOBE



"Golden" from KPop Demon Hunters performed by EJAE, REI AMI, and AUDREY NUNA wins the award for Original Song 💫 pic.twitter.com/z3q1sogdx2 — Netflix (@netflix) January 12, 2026

A decir de la IA, la película de Netflix lo tiene todo para llevarse el premio, gracias a su animación estilizada y moderna —que algunos comparan con Spider-Man: Across the Spider-Verse—, una historia musical impulsada por la cultura del K-pop y una banda sonora atractiva que rompió las listas de reproducciones.

No obstante, habrá que esperar al anuncio de las nominaciones a los Premios Oscar para conocer, primero, si Guerreras KPop entrará en la competencia y, segundo, si podría llevarse el galardón.

¿Cuándo anuncian a los nominados a los Premios Oscar 2026?

El anuncio de todos los nominados a los Premios Oscar 2026 será el próximo 22 de enero. En Azteca 7 compartiremos contigo la lista completa y todos los detalles relevantes del evento.

KPop Demon Hunters podría llevarse el Oscar en 2 categorías.|(ESPECIAL/Netflix/Canva)

‘Golden’ de KPop Demon Hunters también compite contra BTS y BLACKPINK

KPop Demon Hunters, a través de su banda ficticia HUNTR/X, también compite por convertirse en la mejor canción del año dentro del género, enfrentándose a ‘APT’ de Rosé y Bruno Mars; ‘Jump’ de BLACKPINK; ‘Killin’ It Girl’ de J-Hope y ‘Like Jennie’, de Jennie. ¿Logrará imponerse? Lo sabremos el próximo 26 de marzo.