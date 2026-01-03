Estos son los libros favoritos de Huh Yunjin de LE SSERAFIM (y por qué dicen tanto de ella)

FEARNOT, es momento de conocer un poco más de Huh Yunjin. ¿Sabías que para ella leer no es un pasatiempo? Pues no, en realidad para ella es una forma de crecer, cuestionarse y crear. En una entrevista para Weverse Magazine, la integrante de LE SSERAFIM habló a fondo sobre los libros que más han influido en su vida personal y artística, dejando claro que la literatura es una pieza clave de su identidad como persona y artista.

El libro que cambió la forma en la que Huh Yunjin entiende el amor

Cuando en la entrevista se le preguntó por su libro favorito, Yunjin no dudó ni un momento en señalar a “All About Love de bell hooks” como el que ocupa un lugar especial en su corazón.

La idol explica que esta obra le enseñó la importancia de la comunidad y de construir una cultura donde el amor realmente pueda existir. Incluso confesó que el libro la hizo reflexionar profundamente sobre su trabajo dentro de la famosa agrupación de k-pop LE SSERAFIM. Resulta que ella pudo exponer muchas de esas ideas con las otras integrantes. Para ella, el momento en el que leyó el libro fue tan importante para su vida como el contenido mismo.

Del k-pop a la ficción, ensayos y lo que no se dice

Algo que sorprende a muchos es que la cantante ama los ensayos; esto es porque los siente como una conversación directa con el autor. Yunjin también confesó que actualmente disfruta mucho la ficción por el “espacio para imaginar”. En la entrevista dijo entre risas que tal vez sea porque habla demasiado y los libros de ficción le permiten guardar silencio y reflexionar de vez en cuando.

Para ella, un buen libro es aquel que la hace sentirse humilde y le muestra perspectivas que nunca había considerado, incluso llevándola a empatizar con personas con las que antes no estaba de acuerdo.

Han Kang, la autora que siempre espera leer

En la misma entrevista reveló el nombre de su autora favorita. Ella confesó seguirla de cerca, pues disfruta mucho su trabajo; su nombre es Han Kang. Reveló que su interés nació a raíz de que su mánager le regaló la novela We Do Not Part, una lectura que le dio consuelo y la marcó emocionalmente.

Libros que se conectan con su música de LE SSERAFIM

Curiosamente, Yunjin nota que muchas de sus lecturas coinciden con las eras musicales del grupo. Antes de promocionar CRAZY, leyó Gwangin (Madman), una historia sobre alguien completamente consumido por una obsesión, algo que conectó directamente con la energía del álbum. Además, reveló que el poema Telescope de Louise Glück inspiró la canción “Crazier”, así que será mejor que leamos ese poema de una buena vez para comprenderla a más profundidad.

Leer para no perderse a sí misma

Hoy, Yunjin dice que lee para enfrentarse a las partes de sí misma que no siempre le gustan. Es su forma de conectar con el mundo de una manera más profunda y así logra mantenerse humilde y recordar quién es realmente. Leer, aprender y luego conversar con otros sobre lo aprendido es, para ella, una forma de crecimiento real y muy personal.

¿Sabías que Huh Yunjin disfruta mucho la lectura?

