Stray Kids se prepara para dominar el 2026 con nueva música, gira mundial y momentos históricos

Las STAY podrán iniciar el año de la mejor forma: Stray Kids acaba de confirmar que el 2026 será uno de los años más importantes de su carrera. Con un teaser oficial, el grupo anunció el inicio de una nueva era que incluye música inédita, una gira mundial de gran escala y proyectos que los llevarán a convertirse en un verdadero fenómeno global que no te vas a querer perder.

Si no has visto el video donde lo anuncian, te lo dejamos a continuación:

Stray Kids: Nuevo álbum y una era pensada para romperla

Aunque el anuncio revelaba varios proyectos en puerta del grupo, no se han revelado detalles como el título del álbum ni la fecha exacta de lanzamiento, pero en definitiva el teaser confirma que un nuevo álbum está en camino. Todo indica que será un proyecto diseñado para marcar historia, expandir su sonido y reafirmar la identidad que los ha llevado a dominar charts internacionales.

La verdad es que no es casualidad que Stray Kids llegue a este punto, pues tras múltiples álbumes número uno, récords de ventas y una base de fans que no deja de crecer, poco a poco logran convertirse en uno de los fenómenos del k-pop más importantes.

World Tour 2026: el siguiente nivel

La gira mundial 2026 promete ser la producción más ambiciosa del grupo hasta ahora. Tras conquistar arenas y estadios en años recientes, todo apunta a que esta nueva etapa elevará la experiencia con escenarios más grandes, más ciudades y un despliegue visual sin precedentes.

Esta es una muy buena noticia para STAY México, pues es probable que la agrupación vuelva a venir con un concierto aún más impresionante. Por lo que, si eres fan, te recomendamos estar muy al pendiente de todas las revelaciones que haga la agrupación.

STEP OUT 2026: la cuenta regresiva ya empezó

Como ya es tradición cada Año Nuevo, el grupo revelará su hoja de ruta anual con el video “STEP OUT 2026”, que se estrenará el 1 de enero de 2026 a la medianoche (KST) en el canal de YouTube de JYP Entertainment. Por lo que hay que mantenerse muy alertas para conocer todo lo que espera a su fandom.

Entre los proyectos confirmados destaca el estreno en cines de Stray Kids: The dominATE Experience, que llegará en febrero de 2026 a salas de todo el mundo, incluyendo Latinoamérica y formatos IMAX. ¿Estás listo?

