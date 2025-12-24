7 k-dramas de 2025 para maratonear esta Navidad: ¡Hay para todos los gustos!

¡Justo a tiempo para Navidad! Si eres fan del k-drama , no hay mejor manera de disfrutar el recalentado navideño que con una buena historia en la pantalla. Afortunadamente, el 2025 nos regaló series de alto impacto: intensas, llenas de emoción y con la facilidad de atraparnos desde el minuto uno. Por ello, te compartimos los mejores 7 k-dramas del año, perfectos para no despegarte de tu sofá y disfrutar de un maratón digno de Navidad .

Si la vida te da mandarinas (When Life Gives You Tangerines)

Este exitoso drama surcoreano cuenta la historia de amor entre Ae-soon y Gwan-sik, quienes se conocen desde niños. La serie pasa por distintas etapas de su vida, en las que se muestra cómo la decisión más mínima puede moldear nuestro futuro. Sin duda, un excelente k-drama para reflexionar sobre el crecimiento y la belleza, incluso, en los momentos más difíciles.

Green flags everywhere



When Life Gives You Tangerines (2025)

Un Amor de Tiempo Atrás (Way Back Love)

Si lo que quieres es una historia cargada de romanticismo y fantasía, Un Amor de Tiempo Atrás es perfecta para ti. La serie cuenta la historia de Jung Hee Wan, quien un día, de manera inesperada, recibe la visita de su primer amor, Kim Ram Woo. Sin embargo, Woo murió hace seis años, por lo que se trata de su espíritu, avisándole que le queda una semana de vida. La pareja se sumerge en una aventura para cumplir sus deseos antes de morir.

“i love you.”

“i’ll remember you. i’ll continue living. because to us, loving myself means loving you.”

— #WayBackLove (2025)

Tempestad (Tempest)

A diferencia de los anteriores, Tempestad se caracteriza por ser un thriller político y de espionaje; perfecto si lo que quieres es más acción. La serie trata sobre una ex-diplomática y un mercenario que descubren una conspiración. Conforme la historia avanza, se van revelando poderosos secretos que amenazan la estabilidad del país, mientras ellos se enamoran. ¡No querrás levantarte de tu asiento en ningún momento!

Manual de Residente (Resident Playbook)

Emotivo, caótico y con un toque de humor. Manual de Residente sigue la vida de un grupo de residentes de gineco-obstetricia en su primer año en el Centro Médico Yulje. A lo largo de la serie, veremos a los protagonistas lidiar con el caos de la vida laboral, mientras enfrentan sus propios problemas en el ámbito personal. Sin duda, es una serie que logra tocar fibras sensibles, además de ser todo un fenómeno a nivel mundial.

Go Youn Jung has been nominated for Excellence Award - Actress in a Medium-Length Drama in her role as Oh Yi Young in Resident Playbook. The awards ceremony will be one December 29, 2025. Kang You Seok and Shin Sia were also nominated for Rookie actor awards.

Nuestro Seúl no escrito (Our Unwritten Seul)

El mejor k-drama para unir familias. Nuestro Seúl no escrito sigue la historia de dos hermanas gemelas, con personalidades completamente opuestas, que deciden intercambiar identidades. Este viaje las hará conocerse más a sí mismas, ofreciendo momentos verdaderamente emotivos y más de una lección de vida. No por nada, es catalogada como una de las mejores historias del año en el mundo de los k-dramas.

El cuento de la Dama OK (The Tale of Lady OK)

Este k-drama sigue la vida de una joven inteligente y hermosa, que se ve obligada a esconder su identidad para huir de la esclavitud. No obstante, sus planes se complican cuando conoce a un viajero que se enamora de ella y le declara su amor.

The Tale of Lady Ok is hands down one of the best historical K-dramas lately. The story is so well-written, with amazing characters and performances-

Dedos Espirituales (Spirit Fingers)

Dedos Espirituales es un romance adolescente, en el que Song Woo-yeon, una estudiante de arte, se une a un club llamado “Dedos Espirituales”, en el que los integrantes buscan descubrir su verdadera personalidad. En el trayecto, el amor tocará a su puerta.

Ahora sí, no hay pretexto. ¡Elige el k-drama que más te guste y a maratonear!