Jungkook celebra la Navidad con una nueva versión de “The Christmas Song”, un regalo especial para ARMY

Previo a la Nochebuena el vocalista surcoreano Jungkook, integrante de BTS, volvió a conquistar corazones al lanzar su propia versión de “The Christmas Song”, el clásico popularizado por Nat King Cole.

Esta producción que fue una total sorpresa para ARMY consta con una interpretación cálida, arreglos sobrios y mucha nostalgia, en esta versión el cantante apuesta por un registro más tradicional, demostrando su versatilidad fuera del pop contemporáneo y acercándose al sonido vintage que caracteriza a los grandes temas navideños.

¿Por qué “The Christmas Song” es tan importante?

El tema escrito por Mel Tormé y Robert Wells en 1945, alcanzó fama mundial gracias a Nat King Cole, cuya grabación se convirtió en una referencia definitiva del género navideño.

Su mezcla de elegancia, nostalgia y calidez hizo que la pieza trascendiera generaciones, posicionándose como uno de los himnos más reproducidos año con año en diciembre alrededor del mundo.

A lo largo del tiempo, grandes artistas han rendido homenaje al tema, incluyendo: Michael Bublé, Ariana Grande, Christina Aguilera, Justin Bieber (con Usher), Celine Dion y otra estrella del K-pop ROSÉ, integrante de BLACKPINK .

Con su nueva versión, Jungkook se suma a esa lista, aportando una sensibilidad moderna que acerca el clásico a nuevas audiencias sin perder su esencia original.

¿Quién es Jungkook, integrante de BTS que realizó cover de “The Christmas Song”?

Jeon Jungkook, conocido mundialmente como Jungkook, es el miembro más joven de BTS y una de las voces más reconocidas del pop global.. Debutó en 2013 con el grupo BigHit Music y, desde entonces, se ha convertido en un referente musical gracias a su rango vocal, su habilidad para el baile y su versatilidad en el escenario.

Además de su trabajo con BTS, Jungkook ha desarrollado una exitosa faceta como solista, acumulando récords en plataformas digitales y encabezando listas internacionales con lanzamientos propios. Sus interpretaciones suelen combinar técnica, emoción y cercanía con el público, consolidándolo como una de las figuras más influyentes de su generación.

Con su nueva versión de “The Christmas Song”, reafirma su capacidad para moverse entre géneros y seguir sorprendiendo, incluso cuando explora clásicos que forman parte de la memoria colectiva.