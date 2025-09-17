Mi Amor de Otra Galaxia | Un sueño del que no quiero despertar
¿Min Joon y Song Yi están destinados a estar juntos? ¡No te pierdas Mi Amor de Otra Galaxia!
Min Joon ha comenzado a perder sus poderes y debe de tomar una decisión rápido que defina su futuro y su estadía en la Tierra.
Ante esto, le confesó a Song Yi que él llegó al planeta Tierra hace 400 años y que la salvó en el pasado porque le ha recordado a una niña que conoció hace siglos.
Song Yi no puede creer con lo que Min Joon le h contado y este decidió usar sus poderes para convencerla. ¿Estarán destinados a estar juntos?
¿Qué pasará con Min Joon y Song Yi? ¡No te pierdas Mi Amor de Otra Galaxia! Sigue este K-Drama a través de la señal de K-Siete por Azteca 7 o la App en vivo.
Galerías y Notas Azteca 7