¡MONBEBE gana la batalla!, nuevos precios y beneficios para el concierto de Monsta X en México

Una vez más el poder del fandom del K-pop se hizo presente. En esta ocasión, gracias a su organización y peticiones, los precios para el concierto de Monsta X en la CDMX tuvieron un ajuste, luego de varios días en los que MONBEBE solicitó tanto a la boletera como a la promotora del grupo que reconsideraran los altos costos, los escasos beneficios y las dudosas rifas.

A través de las redes sociales la promotora Ninshi Entertaiment señaló que luego de escuchar la retroalimentación de los fans se tomó la decisión de eliminar las rifas que formaban parte de los beneficios que se anunciaron originalmente, asimismo, los costos fueron modificados. el boleto que se consideraba el más barato de mil 290 pesos se mantiene en ese precio, sin embargo, el boleto de 11 mil 990 bajo a 9 mil 990.

A MONBEBE, agradecemos sinceramente sus comentarios, los cuales han sido fundamentales para mejorar la experiencia del evento, expresó la promotora.