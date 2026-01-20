No solo ARMY, MONBEBE exige aclaraciones en precios elevados, beneficios rifados y respuesta de promotora

El esperado regreso de Monsta X a México , tras casi siete años de ausencia se ha visto envuelto en una fuerte polémica que ha dividido opiniones dentro del fandom MONBEBE, esto debido a inconsistencias en los costos y “beneficios” de los boletos, por lo que se han sumado a ARMY para pedir justicia y repuestas claras a precios y beneficios.

La agrupación surcoreana se presentará el 4 de junio en el Auditorio Nacional, bajo la organización de Ninshi Entertainment, productora que históricamente ha traído al grupo al país, aunque todo parecía perfecto para MONBEBE el conflicto surgió tras el anuncio oficial de los precios de los boletos y los paquetes VIP, los cuales fueron considerados elevados ya que rondan entre los mil 290 pesos hasta los 11 mil 990 pesos mexicanos, esto sin considerar los cargos de servicio por parte de la boletera. Sin embargo, el principal reclamo no gira únicamente en torno al costo, sino a la forma en que se otorgarán los beneficios incluidos en el boleto más caro.

|Instagram ninshi_entreteiment

¿Por qué los boletos de hasta 15 mil pesos de Monsta X pone en duda los beneficios VIP?

De acuerdo con la información difundida, el boleto más costoso de 11 mil 990 más los cargos de servicio alcanzaría un precio de casi 15 mil pesos mexicanos, este paquete VIP aparentemente incluye “beneficios exclusivos” como foto grupal con Monsta X, disco autografiado y póster firmado. No obstante, estos artículos no están garantizados, ya que serán entregados mediante una rifa entre los asistentes que adquieran dicho paquete.

Debido a que el disco, poster y fotografía estaría en manos de la suerte para algunos compradores, fans han señalado que no tiene sentido pagar una cantidad tan elevada por beneficios que podrían no obtenerse, especialmente cuando el siguiente boleto en rango de precio ronda los 7 mil pesos, es decir, prácticamente la mitad.

Otro punto de preocupación es que no se ha explicado cómo se realizará la rifa, ni bajo qué criterios se asignarán los beneficios, lo que ha generado desconfianza entre las fans, quienes temen que el proceso no sea transparente. Para muchas, pagar una suma tan alta sin certeza de recibir lo prometido representa un riesgo injustificado.

|Instagram ninshi_ entreteiment

¿Por qué el fandom MONBEBE de Monsta X se ha vuelto tendencia?

Ante la situación, la Unión de Fans de Monsta X en México emitió un comunicado en el que aclaran que no buscan generar conflictos, sino pedir a la empresa que revise la dinámica de los beneficios. El mensaje es claro: “Nuestro interés es simple: que se garanticen los beneficios para cada tipo de boleto y contar con una comunicación transparente entre la promotora y los fans”.

El fandom considera que, tratándose del paquete más caro, todos los compradores deberían recibir los mismos beneficios sin depender del azar, algo que, aseguran, es una práctica poco común y poco transparente en este tipo de eventos.

¿Cuál ha sido la respuesta polémica de la promotora de Monta X que provocó indignación a MONBEBE?

La tensión escaló aún más cuando usuarios en redes sociales comenzaron a exhibir respuestas de Ninshi Entertainment aparentemente desde sus cuentas oficiales, las cuales fueron calificadas como poco profesionales y despectivas.

Según el fandom, al momento de etiquetar a la promotora en comentarios donde pedían aclaraciones como consumidor, al principio eran respondidas con respeto, sin embargo, todo se salió de control cuando comenzaron a responder de una manera altanera destacando una respuesta que decía textualmente: “ay supéralo ve al psicólogo bebé”, estas palabras provocaron mayor indignación entre las fans.

Este tipo de interacción fue interpretada como una falta de respeto hacia el público consumidor y hacia MONBEBE que ha esperado años por el regreso del grupo.