Conoce los 5 kdramas nominados a Mejor Drama en los Premios Baeksang

Los Premios Baeksang han revelado a los nominados como Mejor Drama, destacando las producciones que han marcado tendencia dentro de la industria del entretenimiento y el fenómeno K-Drama, el cual ha marcado una gran tendencia dentro de la industria del entretenimiento internacional. Para este año son 5 los títulos que compiten por el reconocimiento más importante de la televisión.

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Los 5 K-Dramas nominados a Mejor Drama

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la lista reúne historias diversas que han conquistado a la audiencia:

Our Unwritten Seoul

Esta historia narra la vida de un par de hermanas gemelas totalmente opuestas, quienes deciden intercambiar identidades para emprender un viaje que les ayudará a redescubrir la vida y el amor.

You and Everything Else

Dentro de este drama se presenta la historia de Ryu Eun-jung y Cheon Sang-yeon dos amigas de la infancia que, a pesar de los altibajos y una separación, una regresa para pedir a la otra que la acompañe en sus últimos días.

The Dream Life of Mr. Kim

Este drama presenta a un agente corporativo exitoso, hombre de mediana edad que se embarca en un viaje de autodescubrimiento después de una caída que marca su vida.

Low Life

Este drama ambientado en los 70 sigue a un pescador que encuentra un tesoro bajo el mar, lo que desencadena una caótica lucha de poder entre estafadores

Bon Appétit, Your Majesty

Un talentoso chef se encuentra en la era Joseon, en donde conoce a un tiránico rey a quien cautiva con sus modernos platillos, enfrentando grandes desafíos reales mientras tanto.

Para los fanáticos, cada uno de estos dramas ha destacado no solo por su narrativa, sino también por su actuación y producción, lo que los coloca como uno de los mejores contenidos del año.

¿Qué hace especiales a estos K-Dramas?

De acuerdo con lo que se ha revelado, los nominados combinan géneros que van desde el romance hasta el drama histórico hasta la comedia, lo que da muestra de la versatilidad del género. Además, estas nominaciones señalan que el género ha logrado conectar con la audiencia.

Expectativa por el ganador

A pesar de que se cree que la competencia es cerrada, los fans ya comienzan a especular sobre cuál será el gran ganador, lo que coloca a Los Baeksang como uno de los eventos más importantes para reconocer lo mejor del género.