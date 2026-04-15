Elijah Wood REGRESA al Señor de los Anillos, confirman al reparto completo de The Hunt For Gollum

No es un secreto que la franquicia de El Señor de los Anillos continúa expandiéndose a cada momento y ahora, con la llegada de The Hunt for Gollum, los fans han encendido las alertas, pues este proyecto protagonizado y dirigido por Andy Serkis ha sorprendido a todos, pues el actor retomará su icónico papel como Gollum, marcando un nuevo capítulo dentro del universo creado por J. R. R. Tolkien.

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¿Elijah Wood y el elenco original regresan?

De acuerdo con lo que se ha señalado en los últimos minutos. Elijah Wood (Frodo) e Ian McKellen (Gandalf) regresarán a la saga; de la misma manera, se ha señalado el regreso de Andy Serkis como Gollum, Kate Winslet como Marigol, Jamie Dornan como Strider, Leo Woodall como Halvard y Lee Pace como Thranduil. Hasta ahora es lo que se ha comentado, pero los fans siguen a la expectativa.

We’ve been waiting for you, precious. The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum only in theaters 17 December 2027. pic.twitter.com/FuD8Bh8cpl — Warner Bros. (@warnerbros) April 15, 2026

Lo que sí está confirmado sobre la película

A pesar de que se revelaron algunos nombres importantes que llegarán a la nueva entrega de la saga del Señor de lo Anillos,la saga del Señor de lo Anillos, por ahora solo se puede asegurar que “La Búsqueda de Gollum”, será el primer paso para continuar la ampliación del universo original. Es importante señalar que hasta ahora se ha definido del todo la fecha oficial para el estreno, pero se espera que este llegue a cine entre el 2026 y 2027.

¿De qué tratará The Hunt for Gollum?

Se espera que la nueva entrega del universo del Señor de Los Anillos llegue con una historia ambientada en la peligrosa búsqueda de Gollum antes de los eventos de La Comunidad del Anillo. Se espera que la trama explore cómo los personajes intentan encontrarlo debido a la información que posee sobre el Anillo.