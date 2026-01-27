Abuelitas ARMY enloquecen tras conseguir boletos para BTS en México y su reacción se hace viral

La confirmación de los conciertos de BTS en México desató una auténtica ola de emociones entre ARMY, pero fue la obtención de boletos para las fechas del 7, 9 y 10 de mayo fue lo que provocó una explosión de reacciones que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Desde lágrimas frente a la pantalla hasta gritos de celebración en plena fila virtual, el fandom convirtió la experiencia de compra en un fenómeno colectivo.

A través de redes sociales, fans de la banda surcoreana compartieron videos del estrés, la ansiedad y finalmente la alegría que vivieron durante la compra y ver el ansiado mensaje de “boleto confirmado”.

Mamás ARMY paralizan las redes sociales tras conseguir boletos para BTS en México

Algunas ARMY documentaron que la edad no es un límite para ir al concierto de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en territorio mexicano, ejemplo de ello es el video que comenzó a viralizarse de una mujer que entre lágrimas dijo que irá al concierto acompañada de su mamá de 85 años, ya que las dos son fan de la boy band.

Otro caso que emocionó a la red es el gesto que tuvieron unos hijos hacia su mamá al ayudarla a conseguir entradas para BTS, de acuerdo con la descripción, la mujer ahorró por dos años para poder cumplir su sueño.

“Todo los días mi mami nos habla de este universo de BTS y como se apoyan en esta comunidad. Ahorro durante 2 años y nos decía que estaría ahí . Después de las 3 fechas con membresía y la general perdíamos la esperanza pero si seeeeeeee pudo”

La reacción de una mamá al leer el mensaje de confirmación de su boleto causó que el público se enterneciera con el gesto que tuvo su hijo hacia ella.

Las reacciones más emotivas incluyeron videos de fans llorando, abrazando a familiares o agradeciendo, también hubo mensajes de agradecimiento dirigidos a BTS, destacando el vínculo especial que el grupo mantiene con sus seguidores mexicanos.

A continuación te dejamos las reacciones de ARMY que lograrán ver a BTS en el estadio GNP Seguros el próximo mes de mayo.

Aunque no todas lograron conseguir boletos, el ambiente general se mantuvo solidario. Fans que obtuvieron entradas expresaron empatía hacia quienes no lo lograron y alentaron a mantenerse atentas a posibles liberaciones o ventas posteriores.