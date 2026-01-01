Así fue el emotivo y caótico Weverse Live de BTS para despedir el 2025

Hay una razón por la cual el fandom de BTS adora a los integrantes, y una de ellas es porque siempre están presentes para ellos. El fin de año no fue la excepción y los chicos decidieron despedir el 2025 como mejor saben hacerlo: cerca de ARMY. El 31 de diciembre, el grupo realizó un Weverse Live grupal que combinó muy buenos momentos junto a los artistas, pues tuvo momentos de reflexión, humor y muchísima emoción. De esta forma confirmaron una vez más que: BTS está más unido, motivado y listo que nunca para lo que viene en 2026.

Un live relajado, sincero y muy BTS

Durante la transmisión, aquellos que pudieron disfrutar de la transmisión completa pudieron disfrutar de los siete integrantes hablando sobre el año que terminaba y compartieron sus deseos para el futuro. En uno de los momentos más comentados, expresaron su esperanza de tener un regreso sólido y exitoso:

“Esperamos hacer un regreso seguro este año y que el álbum tenga un buen desempeño. Hagamos de BTS un gran éxito”.

Risas, caos y momentos virales

Es probable que por la diferencia de horarios te lo perdieras, pero, como era de esperarse, el live fue épico y trascendió en internet. En redes comenzaron a circular clips de los momentos más divertidos, donde se ve a los integrantes bromeando, perdiendo la compostura y recordando por qué su química sigue siendo única dentro y fuera de los escenarios.

Algunos de los videos más virales muestran a los miembros entrenando en el gimnasio antes del en vivo, para luego pasar a un estado completamente opuesto en el mismo lugar: risas, gritos, bromas internas y esa energía caótica que ARMY reconoce al instante.

Las cartas que hicieron historia

Además del Weverse Live, BTS sorprendió a sus fans más fieles con un gesto profundamente simbólico. Los siete integrantes escribieron cartas personales para quienes mantuvieron su membresía activa en Weverse durante los últimos tres años. En esos mensajes de agradecimiento apareció una fecha que enloqueció a los fans: 2026.03.20.

El nuevo álbum ya tiene fecha de estreno

En comunicado oficial, finalmente BTS confirmó lo que ARMY ya sospechaba: el 20 de marzo de 2026 será la fecha de lanzamiento del nuevo álbum de BTS, el primero como grupo completo tras el hiatus.

