BTS confirma gira mundial en 2026 y revela FECHA de lanzamiento de su NUEVO álbum

Mucho se había hablado sobre el nuevo álbum y la gira musical de BTS, pero este nuevo año llegó con buenas noticias para ARMY. Después de casi cuatro años de espera, BTS puso fin a la incertidumbre y confirmó oficialmente su esperado regreso musical con su lanzamiento el 20 de marzo de 2026. Así se marcaría su primer comeback como septeto completo desde Proof (2022) y el inicio definitivo de una nueva era tras finalizar el servicio militar obligatorio.

Un anuncio íntimo de BTS que emocionó a ARMY

Aunque la confirmación de todo esto llegó mediante un comunicado oficial, el regreso fue revelado primero a los fans de una forma mucho más simbólica y divertida. Resulta que los siete integrantes enviaron cartas escritas a mano a fans que mantuvieron su membresía activa en Weverse durante los últimos tres años.

En cada carta, junto a mensajes de agradecimiento y cariño, aparecía una fecha clave: 2026.03.20. Una pista clara es que en el momento en el que los fans recibieron las cartas, encendieron por completo las redes, incluso antes del anuncio público. Posteriormente, los mensajes también estarán disponibles en Weverse para el resto del fandom, haciendo que la emoción estuviera a tope tras la fecha revelada.

It's Official • Bighit has confirmed BTS comeback on March 20th, 2026 !!



— BTS will be releasing their new album on March 20th and embarking on a large-scale world tour. More information will be revealed later on official channels. pic.twitter.com/AnoVSGULNM — K⁷ | bts paved the way (@tksovers) January 1, 2026

El fin de un hiatus histórico

El regreso de BTS cierra oficialmente un hiatus grupal que comenzó en 2022, cuando los miembros se enfocaron en proyectos individuales mientras cumplían con el servicio militar en Corea del Sur. El proceso inició con Jin en diciembre de 2022 y concluyó el 21 de junio de 2025, cuando Suga logró terminar con su obligación, reuniendo por fin al grupo completo.

Un álbum que reflejará la evolución del grupo

Los integrantes de BTS mantienen una buena comunicación con sus fans, y desde mediados de 2025, adelantaron que trabajaban en un disco grupal que integraría las ideas, vivencias y madurez artística de cada uno. RM incluso aseguró en Weverse que “la música está saliendo muy bien”. Fue en diciembre que los chicos elevaron el hype al máximo cuando confirmaron que el álbum se encuentra en una etapa avanzada de producción.

Gira mundial en 2026: el reencuentro con los escenarios

Junto al álbum, BigHit Music confirmó una gira mundial en 2026, la primera desde Permission to Dance on Stage en 2022. Aunque aún no se revelan fechas ni sedes, los integrantes ya adelantaron que visitarán fans de todo el mundo, por lo que podríamos esperar que México se encuentre en esa lista.

Por el momento solo queda seguir al pendiente ante cualquier revelación que pudieran realizar los integrantes de la agrupación. ARMY, ¿están listos para lo que se viene?

