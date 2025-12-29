Integrante de BTS reaparece en vivo por primera vez desde hace dos años

Previo a concluir este 2025, Min Yoongi, más conocido como Suga, integrante de BTS , sorprendió a ARMY al realizar su primera aparición en vivo después de más de dos años de ausencia en redes sociales.

A través de la plataforma Weverse, la superestrella del K-pop aprovechó que era visto por miles de seguidores para mostrar por primera vez a su gatito negro, “Tangie”, en el live explicó que Tangie nació hace tres años y pesa 6.4 kilos, además, que su papá era un gatito callejero. Actualmente, Tangie ya es mundialmente conocido y ya cuenta con un club de fans.

Tras completar su servicio militar alternativo en junio de este año y mantener un perfil más bien bajo, Suga no había realizado una transmisión en solitario, por lo que aprovechó su tiempo para compartir pequeños detalles de su vida, igual les pidió a sus seguidores que cuidaran de su salud y más en esta temporada de frío, finalmente aseguró que volverá a realizar otra transmisión en vivo.

¿Cuándo fue la última vez que apareció Yoongi públicamente?

Antes de su reciente live sorpresa del 28 de diciembre de 2025, la última vez que Yoongi apareció públicamente con otros miembros de BTS fue el 13 de junio de 2025, cuando se reunió con el grupo entero en el concierto de J-Hope en Corea del Sur durante el evento FESTA 2025, marcando la primera vez que todos los integrantes estuvieron juntos en público desde el inicio de sus servicios militares.

Además, tras completar su servicio militar, Suga publicó su primer post en redes sociales el 22 de septiembre de 2025, con nuevas fotos después de casi dos años de silencio.

Asimismo, la última vez que Suga hizo un live fue el 17 de septiembre de 2023 donde hizo hincapié que era su despedida digital antes de tomar un largo descanso debido a sus obligaciones militares, en esa ocasión, le dijo a los fans que “nos veríamos en 2025”, y cumplió esa promesa con su aparición en vivo este mes.

¿Por qué Yoongi es una figura clave en BTS?

Min Yoongi conocido artísticamente como Suga o Agust D, no solo es uno de los raperos principales del grupo: es también productor, compositor y creativo estratégico detrás de gran parte del sonido de BTS . Ha participado en la composición de decenas de canciones, aportando letras honestas sobre salud mental, presión social y crecimiento personal, que han conectado profundamente con el público.