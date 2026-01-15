Importante integrante de ITZY marcará una nueva etapa en su carrera, debutará como solista en marzo 2026
La integrante más joven de ITZY se alista para su primer lanzamiento individual, un proyecto que promete consolidar su crecimiento artístico fuera del grupo.
Yuna, integrante del popular grupo de K-pop ITZY, se prepara para dar un paso decisivo en su trayectoria artística con su debut como solista. De acuerdo con reportes de medios coreanos, la idol lanzará su primer álbum individual en marzo de 2026, lo que marcará su primera actividad oficial fuera del grupo desde su debut.
Según la información revelada, Yuna ya se encuentra en la fase final de preparación de este proyecto. Incluso, recientemente fue vista durante la grabación de su video musical, lo que confirma que el lanzamiento avanza conforme a lo planeado.
Yuna integrante de Itzy inicia su carrera como solista
Este debut en solitario buscará resaltar una faceta más íntima y personal de la artista, poniendo en primer plano su carisma, presencia escénica y versatilidad como intérprete.
Con este anuncio, Yuna se convierte en la segunda integrante de ITZY en iniciar actividades como solista, reforzando la proyección individual de las miembros mientras el grupo continúa activo de manera colectiva. ITZY, por su parte, mantiene sus compromisos grupales, incluida una próxima gira, lo que demuestra el equilibrio entre los proyectos individuales y la identidad del grupo.
Ante esta noticia, fans esperan descubrir una nueva propuesta musical y un concepto propio que refleje la evolución artística de Yuna. Su debut como solista no solo representa un logro personal, sino también un nuevo capítulo para ITZY en su consolidación dentro de la industria del K-pop.
¿Quiénes son ITZY?
ITZY es un grupo femenino de K-pop formado por JYP Entertainment, que debutó el 12 de febrero de 2019. La agrupación está integrada por Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong y Yuna, y desde sus inicios se ha caracterizado por un mensaje de autoafirmación, confianza y empoderamiento juvenil.
Entre sus mayores éxitos se encuentran canciones como “DALLA DALLA”, “ICY”, “WANNABE”, “LOCO” y “Not Shy”, temas que les han valido reconocimiento internacional y múltiples premios. Con una identidad musical fuerte y coreografías distintivas, ITZY se ha consolidado como uno de los grupos femeninos más influyentes de su generación.