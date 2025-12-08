Keith Urban se separa de Nicole Kidman, pero Jennifer Lopez lo consuela en secreto

La noticia de la separación entre Nicole Kidman y Keith Urban, después de 19 años de matrimonio, sacudió al mundo del entretenimiento. Mientras las muestras de apoyo hacia la actriz australiana se multiplican, un detalle inesperado ha captado la atención: Jennifer Lopez habría estrechado su vínculo con Keith Urban, generando rumores de un posible romance.

El apoyo de JLo en medio de la tormenta

Fuentes cercanas aseguran que Jennifer Lopez fue una de las primeras en contactar a Keith Urban tras conocerse la ruptura. La cantante y actriz, que vivió su propio divorcio con Ben Affleck en enero de 2025, se mostró especialmente empática con el músico. “Ella sabe lo que significa atravesar un final de matrimonio y quiso estar presente para él”, reveló una fuente a Heat World UK.

Urban, agradecido por el gesto, habría encontrado en JLo un apoyo sincero en un momento en el que muchos se volcaron hacia Nicole Kidman. La conexión entre ambos no es nueva: trabajaron juntos en American Idol a mediados de la década de 2010, donde compartieron complicidad que, según allegados, “sigue tan fuerte como siempre”.

¿Amistad o algo más?

Aunque oficialmente se habla de una amistad platónica, la cercanía entre Jennifer Lopez y Keith Urban ha despertado especulaciones. La química que mostraron en el pasado y la empatía actual han llevado a algunos a preguntarse si la relación podría evolucionar hacia algo más profundo.

La separación de Kidman y Urban, que llegó tras meses de rumores sobre problemas en su matrimonio, coincide con un período de transición para JLo, quien aún procesa su propia ruptura. Este contexto ha alimentado las teorías de que ambos podrían estar encontrando consuelo mutuo.

El brillo de JLo en medio de los rumores

Mientras los rumores circulan, Jennifer Lopez sigue deslumbrando en cada aparición pública. Tras las festividades de unas nupcias de cuatro días, su estilista Mariel Haenn compartió imágenes de uno de sus looks más comentados: un vestido tradicional diseñado por Manish Malhotra, adornado con cristales y acompañado de un conjunto de joyas que dejó sin aliento a sus seguidores.

Un capítulo abierto

Por ahora, ni Jennifer Lopez ni Keith Urban han confirmado un romance. Lo cierto es que ambos atraviesan etapas personales complejas y han encontrado en su amistad un refugio.