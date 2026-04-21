Bluey | Acrobacia
Hay una reunión en la casa de Bluey; mientras todos hacen distintas cosas, Bingo practica pararse de manos y, cuando por fin lo logra, nadie puede verla.
Hay una reunión en la casa de Bluey, por el cumpleaños de Bingo. Mientras todos hacen distintas cosas, ella practica pararse de manos y cuando por fin lo logra, nadie puede verla. La abuela Nana ofrece su ayuda a cualquiera que se cruce en su camino, pero nadie parece necesitarla. Por otro lado, Bingo sigue tratando de mostrarle a alguien su gran truco. Cuando se da por vencida, alguien finalmente lo puede ver y es su abuela Nana.