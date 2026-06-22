Bluey | Bingo
Bluey se fue a jugar con una amiga y es momento de que Bingo aprenda algo muy importante, jugar sola. La gran pregunta es: ¿cómo le hará para jugar sola?
Bluey se va a casa de una amiga y ahora Bingo se quedará sola. Tristemente, mamá no podrá jugar con ella, pues tiene que arreglar el baño y eso solo significa una cosa: Bingo tendrá que jugar sola. Al principio, jugar sola es lo más complicado del mundo para la pequeña Bingo, pero con ayuda de sus padres descubrirá que puede hacerlo y pasarla muy bien.