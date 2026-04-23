Bluey | Hamburguesas

Bandit decide ya no ser un papá malvado y piensa en dejar que Bluey y Bingo tomen sus propias decisiones, tras leer un libro de nueva paternidad. Cuando llega el momento de salir de la ducha, las pequeñas se niegan y lo convierten en una tienda de hamburguesas. Chilli llega a poner orden y a sacar a Bluey y Bingo de la tina, pero Bandit no lo permite, dejándolas que ellas tomen la decisión de salir. Después de varias órdenes de hamburguesas, el agua de la ducha se enfría, pero papá debe pagar su deuda.