Bluey | Hammerbarn

Bluey y Bingo van a la tienda con sus padres. Mientras Bandit busca su nuevo horno para el jardín, Chilli y sus hijas van a comprar cosas para el jardín. Bluey descubre que no es feliz viendo que su hermana tenga más cosas que ella. La razón es que las cosas no siempre pueden ser gratis. Bluey y Bingo aprenderán que las cosas cuestan y aprenderán a darse el momento para disfrutar las diferentes cosas de la vida.