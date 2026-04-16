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Bluey | Los barcos

Los niños pasarán un día con sus amigos mayores en un lugar especial. Bluey se encuentra con Mía y construirán juntas un jardín de hadas.

Bluey y Mackenzie pasarán un día con sus amigos mayores en un lugar especial. Bluey se encuentra con Mía y construyen un jardín de hadas, mientras que Mackenzie y Capitán jugarán a los barcos. Bluey encuentra el lugar perfecto para llevar a cabo la construcción del jardín de hadas y comienzan a escribirle una carta a las hadas, cuando llegan Mackenzie y Capitán a interrumpirlas y ellas los corren del lugar. Más tarde, Mía encuentra el pretexto perfecto para irse a una aventura con Capitán, dejando a sus amigos atrás. Bluey y Mackenzie descubren que deben ser pacientes para poder jugar con los mayores.

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